Milwaukee veut continuer à rêver des Bucks

13/07/2021 à 10h53 CEST

Un demi-siècle après avoir décroché sa seule bague NBA, Milwaukee (USA) a tourné cette année avec les prometteurs Bucks de Giannis Antetokounmpo et rêve de renverser une finale qui pour l’instant perd 1-2 contre les Phoenix Suns.

La couleur verte des Bucks domine aujourd’hui cette ville au bord du lac Michigan avec une importante tradition ouvrière et qui est le cœur de l’état du Wisconsin.

Seuls les plus vétérans de l’endroit se souviennent du titre de 1971 que les Bucks ont remporté avec le légendaire Kareem Abdul Jabbar à la barre, mais à Milwaukee, très peu de gens doutent en ce moment qu’ils sont confrontés à une opportunité historique de se proclamer à nouveau champions de la NBA.

CERF PASSIONNÉ

Les environs du tout nouveau et lumineux Forum Fiserv à Milwaukee sont devenus dans ces séries éliminatoires un centre de pèlerinage pour les fans des Bucks.

Dans le soi-disant Deer District, “quartier du cerf” en référence au nom et à l’image des Bucks, des centaines et des centaines de fans se sont réunis dimanche pour suivre la victoire de leur équipe sur des écrans géants et avec de nombreuses bières à la main, Déjà que l’immigration allemande du 19ème siècle dans le Wisconsin a fait de Milwaukee l’une des capitales américaines de la bière.

Au milieu d’une bonne ambiance, le cri de ralliement était « Bucks in six » (« Les Bucks gagnent en six matchs »), la réponse au populaire « Suns in four » (« Les Suns gagnent en quatre matchs ») scandé par les fans de Phoenix.

L’un de ces fans passionnés de Milwaukee est Mike Mclain, qui est arrivé au stade vêtu d’un maillot des Bucks et d’un maquillage orange curieux et très élaboré sur tout le visage qui prétendait être un ballon de basket.

“Il m’a fallu environ deux heures pour me maquiller le visage et deux personnes m’ont aidé”

McLain Il pourrait avoir le cœur brisé lors de ces finales, car il a vécu 17 ans à Milwaukee et n’a déménagé à Phoenix qu’il y a un an et demi.

Mais il est très clair que son équipe est de Milwaukee, à tel point qu’il s’est envolé de Phoenix juste pour soutenir certains Bucks qui, à son avis, doivent rivaliser “plus fort” et offrir plus de soutien à Antetokounmpo.

“Toute l’équipe doit faire un pas en avant. Nous devons jouer à l’intérieur mais aussi recevoir des tirs de l’extérieur”, a-t-il commenté.

“Les Suns sont très forts, ils ont une équipe impressionnante. Je pense que c’est un duo très équilibré et j’espère juste que les Bucks seront capables de s’en sortir.”

UN HÉROS GREC

Dans une ville qui vénère les Green Bay Packers du football américain, la seule équipe de ligue majeure à but non lucratif appartenant à des fans aux États-Unis, un Grec de 26 ans a fait de lui un héros absolu.

Il est impossible de se promener dans Milwaukee ces jours-ci sans voir des maillots -certains d’entre eux de l’équipe nationale grecque- de Giannis Antetokounmpo, le chef du saut de qualité de ces Bucks.

Michael, un chauffeur Lyft de Milwaukee, a rappelé à Efe qu’il n’y a pas si longtemps, les Bucks étaient une équipe médiocre et qu’il était facile d’obtenir des billets gratuits puisque la franchise distribuait des billets.

Mais l’histoire a commencé à changer avec l’arrivée en 2013 du “Greek Freak”, qui, après une croissance impressionnante sur et en dehors du terrain, a remporté le prix NBA Most Valuable Player (MVP) en 2019 et 2020.

Ce sont les premières finales avec lesquelles les Bucks ont joué Antetokounmpo sur leur liste, mais l’équipe fait aveuglément confiance au Grec, comme en témoigne le renouvellement massif de 228 millions de dollars sur cinq ans qu’ils ont signé en décembre 2020.

De son côté, le joueur a souligné à de nombreuses reprises sa loyauté envers une ville qu’il définit comme sa “maison”.

“Gagner un championnat à Milwaukee est comme un rêve, c’est un objectif pour moi”, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse la semaine dernière.

“Tous les joueurs de la NBA veulent gagner un championnat, mais le faire avec l’équipe qui vous a choisi au repêchage, dans la ville qui vous a accueilli et avec l’organisation qui vous a aidé signifie beaucoup”, a-t-il ajouté.