Mimeo Photos arrive sur iPhone et iPad pour imprimer des livres, des cartes, des calendriers, des peintures murales, etc.

Mimeo Photos a été l’un des choix populaires pour continuer à imprimer des photos dans l’application Mac Photos après qu’Apple ait interrompu son service d’impression natif. Maintenant, Mimeo Photos est arrivé sur iPhone et iPad pour faciliter l’impression directement à partir de votre pellicule et plus encore.

Mimeo Photos est désormais disponible gratuitement sur l’App Store pour iPhone et iPad. L’application permet de transformer facilement vos photos en livres photo, cartes, calendriers, puzzles photo, grands tirages sur métal et toile, et même couvertures et jetés.

Mimeo Photos pour iPhone et iPad fonctionne en mode portrait et paysage avec une conception intuitive pour une navigation facile sur des écrans plus petits. Vous pouvez également démarrer et enregistrer un projet et le terminer sur votre Mac (nécessite une connexion avec un compte gratuit).

Vous pouvez télécharger des photos dans la nouvelle application iOS directement depuis votre photothèque, l’application Fichiers ou capturer une nouvelle photo directement dans Mimeo.

La société a également annoncé qu’elle lancera bientôt l’intégration avec Instagram, Lightroom, Snapseed, VSCO et ProCamera et la prise en charge d’Apple Pay, ainsi que des applications de raccourcis et de clips d’Apple.

Mimeo comprend également «une bibliothèque de contenus et de ressources sélectionnés, comprenant des conseils de photographie, des techniques de création de projets et des bonnes pratiques adaptées pour créer des cadeaux photo sur un appareil mobile».

Mimeo Photos pour iPhone et iPad est maintenant disponible. La société propose également une réduction de 20% pour le printemps, utilisez le code «SPRING20» à la caisse.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Suite.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: