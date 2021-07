Mimi de Kriti Sanon commence à diffuser sur Netflix tôt; Voici comment Twitter, les experts de l’industrie ont réagi à la réalisation de Laxman Utekar

in

Mimi est le remake du film primé de Samroudhi Porey intitulé « Mala Aai Vhhhaychyi ».

Le dernier film de Kriti Sanon basé sur la maternité de substitution, Mimi est sorti tôt sur les plateformes OTT et a reçu des critiques positives de la part des critiques, des analystes commerciaux et des experts de l’industrie. Le film a commencé à fumer à partir du 27 juillet au soir à l’occasion du 31e anniversaire de l’actrice principale.

L’actrice a déjà reçu de nombreux éloges de la part des producteurs de films et des analystes du commerce cinématographique. Le cinéaste Sajid Nadiadwala sur Twitter a déclaré qu’il était extrêmement fier de l’actrice et de son parcours depuis ses débuts Heropanthi sous sa bannière.

L’analyste commercial Sumit Kadel a qualifié Mimi d’expérience « merveilleuse, émotionnelle et hilarante ». Louant la performance de Kriti et Pankaj Tripathi dans les montagnes russes émotionnelles, il a qualifié le film de meilleur film de 2021. Kandel a prédit que la collection Box Office de Rs 120-150 crore l’aurait fait sortir en salles. « Il présente également un beau message sur plusieurs tabous de la société », a-t-il déclaré.

Selon le critique de cinéma Rohit Jaiswal, le réalisateur Laxman Utekar est la meilleure performance de Kriti Sanon. “Exceptionnel, incroyable, fantastique”, a déclaré son tweet.

L’analyste du commerce cinématographique Taran Adarsh ​​a attribué à Mimi une note de quatre étoiles pour son “scénario captivant, sa performance” intrigue intéressante “et son ” bon équilibre entre drame et heure “. Il a également appelé Mimi, le “film d’évasion” de Kriti Sanon. Il a en outre félicité Pankaj Tripathi en tant que “classe à part” et le réalisateur Laxman Utekar en tant que “frappe la balle hors du parc”.

Les internautes ont également salué le film et l’ont trouvé “exceptionnel”, “incroyable et “fantastique”. Les cinéphiles ont loué la performance de Kriti Sanon dans les scènes comiques et émotionnelles et les timings comiques de Tripathi. Le film offre une bonne tournure au final, estime un Twitterati. La musique de A. R Rahman a également été applaudie.

Mimi est le remake du film primé de Samroudhi Porey intitulé « Mala Aai Vhhhaychyi ». Le film a également Supriya Pathak, Sai Tamhankar et Manoj Pahwa dans des rôles clés. Le cinéaste Utekar. Dit que c’est le soutien de la distribution qui élève les scènes. Et le rend intense et dans l’autre moment comique.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.