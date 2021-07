Mimi Fonssagrives Solow parle des spectacles de Sotheby’s et de Dubaï – WWD

L’été bat peut-être son plein, mais Mia Fonssagrives Solow travaille à peu près d’un bout à l’autre.

Ayant déjà travaillé comme créatrice de mode avec Vicky Tiel, amie de Parsons pendant les années 60 à Paris, Fonssagrives Solow est la fille du célèbre photographe Fernand Fonssagrives et du mannequin Lisa Fonssagrives, et est la belle-fille du célèbre photographe Irving Penn. Ses liens avec la mode incluent un mariage précoce et bref avec le regretté créateur Louis Féraud. Mais l’art a été au centre de sa carrière – la sculpture, en particulier, ainsi que la conception de bijoux.

À partir de mardi, Sotheby’s présentera 15 à 20 de ses créations de bijoux en or à son avant-poste d’East Hampton, NY. L’exposition spéciale se déroulera jusqu’au 1er août. Des formes animales, des robots et des dessins abstraits seront présentés à l’achat et des commandes spéciales seront également prises. Un pendentif robot avec une grosse pierre flashy à l’arrière, que l’artiste appelle “le cerveau” et une pierre plus petite connue sous le nom de “le pack d’énergie” est un favori personnel. « Le jour, ce n’est qu’un simple vieux robot tourné vers l’extérieur. Le soir, vous le retournez et vous avez la grosse pierre colorée flashy avec la plus petite pierre. C’est sur un tour de cou noir. Chaque fois que je le porte, les gens me demandent : « Oh, où puis-je trouver ça » », a-t-elle déclaré. “Je le vendrais moi-même.”

Avec l’emplacement de Sotheby’s East Hampton sur Newtown Lane près du restaurant populaire Babette’s, Fonssagrives Solow espère un certain trafic de débordement. Faisant référence à l’abondance de visiteurs estivaux, elle a déclaré : « C’est tellement occupé. Vous devez faire la queue pour entrer en ville… il suffit de traverser la ville pour aller à l’IGA – c’est très, très encombré.

Partielle pour la tourmaline, la topaze, l’améthyste et la citrine, Fonssagrives Solow préfère ne pas utiliser de gros diamants flashy. “Mais si quelqu’un le veut, bien sûr, il peut l’avoir”, a-t-elle déclaré. « C’est un peu dangereux de porter quelque chose de trop gros. Alors que les pierres plus silencieuses qui ne sont pas très chères comme les émeraudes, les rubis et les diamants que j’aime utiliser.

Recycler les pierres et les bijoux dont les gens se sont lassés et les transformer en de nouvelles pièces est une autre spécialité. Toutes les pièces de Sotheby’s sont en or 18 carats et se vendent par milliers, certaines entre 8 000 $ et 12 000 $.

Interrogée sur les projets de montrer la collection d’art de son défunt mari Sheldon Solow, un milliardaire de l’immobilier new-yorkais, elle a déclaré : « cela n’est toujours pas résolu » et a refusé de commenter davantage.

Avec des pièces d’Henri Matisse, Pablo Picasso et Jean-Michel Basquiat, parmi d’autres artistes prisés, la collection a été pour la plupart inaccessible au public par le biais de la Solow Art and Architecture Foundation. Solow est décédé en novembre à l’âge de 92 ans. Sa famille aurait bénéficié d’allégements fiscaux pour avoir dirigé l’organisation.

Certaines des œuvres de Fonssagrives Solow ont récemment été expédiées à Dubaï pour une exposition en septembre à la Leila Heller Gallery, qui sera exposée pendant six à huit semaines. Par la suite, certaines pièces seront affichées dans d’autres lieux.

En préparation du voyage à Dubaï, l’artiste a confectionné des vêtements pour l’une de ses belles-filles, ses deux petites-filles et elle-même. Sachant que les leggings ne sont pas une option et que les bras des femmes doivent être couverts, Fonssagrives Solow a cousu des caftans et d’autres options modestes qui ont été inspirées par « de beaux vêtements que j’ai confectionnés il y a des années avec des motifs en soie comme le bord d’un foulard Hermès qui est différent du intérieur », a-t-elle déclaré. “Je veux être respectueux de la culture et ne pas avoir de situations.”

Quelques premiers modèles Missoni (avant que la maison italienne ne privilégie son imprimé zigzag signature) seront également emballés pour le voyage. Rappelant ses jours de designer des années 60, lorsque Tiel et ses créations étaient présentées dans toutes les vitrines du magasin phare de Bloomingdale et que l’actrice Elizabeth Taylor était une cliente régulière, Fonssagrives Solow a déclaré que la mode ne cesse de faire partie de sa vie. Elle continue de coudre des choses pour un public plus âgé et a expliqué : « Je ne fais pas de bustiers avec de gros derrières apparents. Je fais des choses qui sont bonnes pour les gens comme moi ou ceux qui ont 60 ans ou plus et qui veulent avoir l’air amusant, amusant et peut-être un peu coquette. Mais rien de tout nu, des seins dans le visage.

De retour de Dubaï, l’artiste s’arrêtera à Paris pour livrer une partie de ses bijoux à la Fondation Maeght, rue du Bac. Un autre arrêt est prévu à la galerie Pierre de Montreuil à Paris, où certaines de ses sculptures animalières sont en vente. Lors de l’arrêt de la pandémie l’hiver dernier, Fonssagrives Solow a fabriqué des figurines de chèvre à partir de papier et de matériaux recyclés, en s’appuyant sur une fonderie de Long Island City pour les transformer en aluminium.

Leila Heller prévoit d’avoir un mur des sculptures en bronze et nickelées de l’artiste dans l’exposition d’armurerie de cet automne à New York. L’artiste a travaillé sur des dessins qu’elle pourrait transformer en sérigraphies de 6 pieds. « J’avais l’habitude de faire des dessins de mode, ce qui était acceptable. Je sais dessiner un mannequin dans une pose stylée mais celles-ci sont différentes. Ce sont des sortes d’abstraits. Ce sont des formes humaines mais j’utilise des couleurs – noir, jaune, rouge, bleu et blanc. C’est difficile à expliquer mais ça s’enchaîne. C’est agréable de travailler d’une manière différente en ce moment. Je prévois un spectacle mais je ne sais pas où il ira ni qui sera intéressé.