Mimi Hearing Technologies dévoile des plans d’expansion de série B de 25 millions de dollars

Berlin, la porte de Brandebourg en Allemagne. Crédit photo : Ansgar Scheffold

La société de tests auditifs numériques Mimi Hearing Technologies a annoncé l’achèvement d’un tour de table de 25 millions de dollars de série B.

Mimi Hearing Technologies, dont le siège est à Berlin, a déclaré qu’elle « vise à offrir aux utilisateurs la meilleure expérience d’écoute possible en adaptant les signaux audio à tous les appareils audio électroniques » en fonction de « la capacité auditive individuelle », a détaillé publiquement l’augmentation de 25 millions de dollars dans un communiqué officiel aujourd’hui. .

L’allemand VC MIG Capital a mené le tour « dans un consortium avec un plus grand family office basé à Munich et Salvia, le family office de Helmut Jeggle », a révélé Mimi, avec le soutien de différents « family offices allemands et actionnaires existants ».

Le communiqué de Mimi note que la société de sept ans continue de concéder sa technologie sous licence à des clients B2B tels que « les fabricants d’appareils électroniques, les fournisseurs de streaming et les sociétés d’aides auditives ». Cependant, l’entité a l’intention d’utiliser l’afflux de capitaux d’aujourd’hui « pour élargir considérablement ses offres de produits dans les catégories d’appareils existantes telles que les casques et les écrans de télévision », en plus de se déplacer « dans des plates-formes audio et de traitement du signal supplémentaires, y compris les smartphones ».

Enfin, en ce qui concerne la façon dont Mimi Hearing prévoit d’utiliser la tranche de 25 millions de dollars, les supérieurs ont déclaré qu’ils élargiraient « les opérations de vente et de marketing en Chine et aux États-Unis, qui abritent ensemble de nombreux fabricants et contenus d’électronique grand public. fournisseurs. »

Dans un communiqué, le directeur financier de Mimi, Moritz Bratzke, a déclaré à propos de la série B de son entreprise : « Les principaux investisseurs de notre série B ont attiré l’attention internationale l’année dernière en tant qu’investisseurs fondateurs de BioNTech, la société de biotechnologie allemande cotée au NASDAQ qui, avec Pfizer, a développé le premier vaccin Covid-19 et est maintenant évalué à environ 70 milliards de dollars.

« Leur investissement dans Mimi est un autre témoignage non seulement de la profondeur et de l’étendue du climat allemand du capital-risque, mais aussi de l’importance et du formidable potentiel commercial de la vision de Mimi », a conclu Bratzke, ancien associé d’Atlantic Labs.

Il vaudra la peine de suivre le taux d’adoption et les performances du marché de Mimi Hearing Technologies dans les mois et les années à venir, en mettant l’accent sur ces dernières.

Bien sûr, plus de personnes que jamais utilisent des écouteurs pour profiter de la musique et d’autres divertissements audio, et une étude des Nations Unies de 2019 a carrément déclaré que plus » d’un milliard de personnes de 12 à 35 ans risquent une perte auditive irréversible du fait de l’exposition à des sons forts tels que la musique joué sur leur smartphone.

Au nord de 900 millions de personnes « auront une déficience auditive significative » d’ici 2050, selon le rapport, mais une analyse différente a déterminé que les concerts occasionnels et les festivals de musique présentent relativement peu de risques pour l’audition des jeunes participants.

Il convient de mentionner en conclusion que Sennheiser a vendu au cours de l’été son activité de casques audio au fabricant suisse d’audio médical Sonova.