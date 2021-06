Mimi Slinger taquine l’énorme histoire de Leanna, Jacob et Meena .

Qu’est-ce que l’avenir réserve à Leanna ? (Photo : ITV)

Leanna Cavanagh (Mimi Slinger) d’Emmerdale a été impliquée dans de nombreuses histoires énormes depuis son arrivée dans le village il y a trois ans.

De sa relation avec Jacob Gallagher (Joe-Warren Plant) à la formation de liens avec les deux intérêts amoureux de papa Liam (Johnny McPherson), le personnage n’a pas manqué d’amis, tout en se faisant quelques ennemis en cours de route !

Avec Leanna, l’un des nombreux personnages plus jeunes des feuilletons ITV qui occuperont le devant de la scène cette année, Metro.co.uk rencontré l’actrice Mimi Slinger pour une conversation.

Qu’est-ce que l’avenir réserve à Leanna ?

Quelle a été votre expérience depuis que vous avez rejoint Emmerdale ?

Cela a été une montagne russe – j’ai vécu l’expérience la plus incroyable et j’ai tellement appris. Ça fait trois ans et demi, c’est dingue, je n’arrive pas à y croire ! J’ai l’impression de faire partie de la famille maintenant!

De qui avez-vous le plus appris ? Est-ce que quelqu’un vous a pris sous son aile ?

Donc, tout de suite, tout le monde était si accueillant. J’étais super nerveuse mais tout le monde était si adorable. J’ai le plus appris de Jonny McPherson – il n’est pas seulement un si grand acteur et il est si facile de faire une scène avec lui. Il me donne également d’excellents conseils professionnellement et personnellement et nous avons toujours un fou rire. Il est super!

Leanna est arrivée comme un personnage assez impétueux – êtes-vous heureux de la voir s’étoffer et de montrer son côté plus vulnérable ?

Ouais absolument. Elle est arrivée comme un personnage dur mais j’aime pouvoir jouer un personnage avec de la profondeur. Elle a un caractère vulnérable et brutal et j’aime le défi que cela représente. C’est un personnage très complexe aux multiples facettes !

Est-ce amusant de jouer le côté le plus méchant du personnage – de dire des choses avec lesquelles vous ne vous en sortiriez jamais dans la vraie vie ?

Leanna a eu sa juste part d’épreuves de force ! (Photo : ITV)

(rires) C’est intéressant, c’est toujours amusant de la jouer mais je n’ai jamais voulu dire ce qu’elle dit. Je dois souvent m’excuser après la scène parce que j’ai dû être méchante !

Pensez-vous que Leanna et Jacob forment un bon couple ?

Je pense vraiment qu’ils ont traversé beaucoup de choses et qu’ils sont jeunes, mais ils sont restés ensemble, donc ils ont un lien. Il revient et ce sera formidable de voir si leur relation peut se remettre sur les rails. Ils ont une bonne ambiance alors oui, je suis derrière eux en tant que couple.

– La productrice Kate Brooks a récemment mentionné une histoire impliquant Meena faisant n’importe quoi pour obtenir ce qu’elle veut – dans ce cas David. Avec Jacob au cœur de tout cela, voudriez-vous que Leanna soit impliquée dans ce qui ressemble à une grande histoire d’été ?

C’est très excitant en tant qu’acteur d’avoir un personnage qui se retrouvera potentiellement au milieu d’un drame sérieux. De toute évidence, Leanna et Jacob sont très proches et connaissant Leanna, elle peut s’impliquer – elle est toujours impliquée dans le drame ! Nous devrons attendre et voir mais Meena est un personnage très intéressant, sans rien révéler.

Vous attendiez-vous à être encore à Emmerdale lorsque vous vous êtes joint pour la première fois ? Est-ce un rôle que vous aimeriez continuer avec?

Je suis arrivé avec l’esprit ouvert – sachant depuis combien d’années certaines personnes sont à Emmerdale, je savais que je pourrais rester ici pendant quelques épisodes ou des années et des années. J’adore ça, je suis constamment mis au défi et tout le monde est si adorable. je suis hyper contente !

Avec qui aimerais-tu avoir plus de scènes ?

J’aimerais passer plus de temps avec Rosie Bentham et Daisy Campbell car nous sommes si proches dans la vraie vie, ce sont mes amies les plus proches dans le casting. Nous agaçons probablement l’équipage en riant trop ! Mais ce sont de si grands acteurs. J’aimerais aussi travailler avec Claire King – beaucoup de tweets comparant nos personnages, je comprends beaucoup que Leanna est une mini Kim Tate.

Êtes-vous heureux qu’Emmerdale présente ses jeunes talents dans des intrigues récentes ?

Oui, je le suis définitivement. Connaissant personnellement tous les jeunes acteurs, nous sommes tous tellement passionnés, donc c’est bien de montrer ce que nous pouvons faire, j’adore ça. Le casting est si fort. Nous aimons tous tellement ce que nous faisons; ils sont tous tellement incroyables.

Comment votre famille et vos amis ont-ils réagi lorsque vous avez obtenu le rôle ?

Je pense que c’est bizarre mais j’ai l’impression que tout le monde est habitué maintenant. Lorsque j’ai reçu l’appel pour la première fois, mes parents, mes amis, mes frères et sœurs, mes grands-parents étaient tous tellement excités et fiers et je ne pouvais pas demander de meilleures personnes dans ma vie.

