Mimo DeFi est EN DIRECT sur Polygon avec des frais moins élevés et des transactions plus rapides

Singapour, 9 août 2021 – Mimo, qui abrite le premier jeton EUR décentralisé et lié par algorithme au monde, est désormais officiellement disponible sur Polygon.

Polygon réalise une intégration massive avec Mimo. Avec un accès facile aux services blockchain, le tout sur la base d’un jeton en euros stable, le projet DeFi nouvellement fusionné apporte une utilité précieuse au réseau.

L’application Mimo et les services de base resteront les mêmes, avec l’avantage supplémentaire de tout ce que Polygon a à offrir. Les utilisateurs de Mimo apprécieront la possibilité de continuer à extraire, à frapper et avec les taux de gaz les plus bas et les transactions les plus rapides que Polygon permet. Avec une solution de couche 2 en place, les abonnés de longue date peuvent enfin ouvrir un coffre-fort et accéder à leur richesse sans vendre de crypto avec une barrière à l’entrée beaucoup plus faible.

Polygon est l’une des chaînes latérales de couche 2 d’Ethereum avec son jeton natif, MATIC, qui est un nouveau type de garantie pour les coffres Mimo tout en utilisant également le réseau. MATIC s’est avéré être un actif prometteur et les transactions ont explosé, ce qui est également à une fraction du coût. C’est moins d’un centime, payé en MATIC, pour traiter une transaction.

L’équipe de développement a expliqué comment la réussite technique consistant à apporter un projet à Polygon a porté ses fruits :

« Nous sommes enthousiasmés par cette mise à niveau et la création du pont Polygon. Malgré l’obstacle technique, je suis sûr que les utilisateurs de Mimo apprécieront la possibilité d’accéder à nos applications via des réseaux. ”

La société était impatiente de pousser l’intégration de Polygon pour un certain nombre de raisons, notamment en facilitant DeFi pour ceux qui ont moins d’expérience en cryptographie et en répondant aux nombreuses préoccupations concernant les frais de la chaîne principale Ethereum :

« Les utilisateurs le demandent depuis des mois et nous sommes ravis de voir comment la communauté en profite. Avec des frais moins élevés, n’importe qui peut démarrer avec Mimo beaucoup plus facilement et profiter de notre protocole. Une fois l’adoption généralisée, nous serons beaucoup mieux préparés à annoncer encore plus d’améliorations à la communauté. “~ Nick Calabro, Growth Manager

Polygon lui-même est l’un des plus grands protocoles DeFi, anciennement connu sous le nom de Matic Network. Étant donné que la fonctionnalité reste la même, la création d’un coffre-fort et la création d’un PAR sont plus faciles et moins chères que jamais.

Pour plus d'informations sur Mimo et le jeton PAR, visitez https://mimo.capital

