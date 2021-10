MINA est-il un bon achat en novembre 2021 ?

Le MINA / USD s’est affaibli par rapport aux récents sommets supérieurs à 6 $, enregistrés le 14 septembre, inférieurs à 4 $, et le prix actuel s’élève à 4,5 $.

La blockchain la plus légère au monde

Mina est la blockchain la plus légère au monde, alimentée par des participants, et il est important de dire que n’importe qui peut se connecter d’égal à égal et synchroniser et vérifier rapidement la chaîne.

Mina connecte la crypto au monde réel et rend les gros calculs efficaces et rentables. Les développeurs peuvent exploiter les informations informatiques pour modifier les problèmes du monde réel sans compromettre la confidentialité des données utilisateur sensibles.

De nombreux protocoles blockchain sont lourds ; ils nécessitent des intermédiaires pour exécuter les nœuds, tandis que l’ensemble de la blockchain Mina fait environ 22 Ko, la taille de quelques tweets. Le mien est vraiment décentralisé, donc toute personne qui synchronise la chaîne valide également les transactions en tant que nœud complet et peut participer au consensus de preuve de participation.

Les participants peuvent également accéder à une forte résistance à la censure et sécuriser la blockchain, qui restera accessible même à mesure qu’elle évolue. Mina s’efforce de fournir l’expérience la plus simple possible aux clients qui ne sont peut-être pas familiers avec les crypto-monnaies, tandis que le jeton natif de cette blockchain est le jeton MINA.

Mine possède l’une des communautés les plus importantes et les plus actives de tous les projets lancés au cours des deux dernières années, et travaille continuellement sur de nouvelles fonctionnalités, qui sont très importantes pour l’écosystème. L’équipe de Mina a ajouté :

La communauté Mina est remplie d’individus et d’équipes talentueux qui travaillent continuellement pour développer le protocole et la communauté. Mina attribuera de nouvelles subventions à ceux dont les contributions ont été essentielles à la croissance de Mina et ont eu un impact sur la communauté au sens large ces derniers mois.

Malgré cela, il y a un niveau d’incertitude entourant ce projet; Mina est toujours en développement actif, les API évoluent toujours et son succès dépend principalement de sa stratégie pour étendre son influence sur le marché.

Techniquement, MINA reste sous pression, et si vous décidez d’acheter cette crypto-monnaie en novembre 2021, vous devrez utiliser un ordre « stop-loss » car le risque est toujours élevé.

Le support actuel est de 4 $

Le marché des crypto-monnaies perd de la valeur ce mercredi ; Le prix du Bitcoin est en baisse par rapport à 60 000 $ et le prix du MINA pourrait s’affaiblir par rapport aux niveaux de prix actuels si la tendance négative se poursuit.

Source des données : tradingview.com

Actuellement, MINA se négocie très près du niveau de support actuel à 4 $, et si le prix le dépasse, le prochain objectif pourrait être de 3,5 $.

D’un autre côté, si le prix brise la résistance de 6 $, le prochain objectif pourrait se situer autour de 7 $, mais les traders devraient utiliser les ordres stop-loss et take-profit lors de l’ouverture de leurs positions car le risque est toujours élevé.

résumé

La mienne est la blockchain la plus légère au monde pour les paiements programmables, les applications, la confidentialité sans autorisation, etc., régie par ses participants et protégée par cryptographie. MINA se négocie actuellement au-dessus du niveau de support actuel de 4 $, mais techniquement, il est toujours sous pression.

