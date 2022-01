Mina Kimes sur la façon dont nous couvrons Aaron Rodgers

Bryan aborde la nouvelle que le New York Times a acheté . avant d’être rejoint par Mina Kimes pour discuter du discours d’Aaron Rodgers. Ils parlent de son article de 2017 mettant en vedette Rodgers, discutent de sa relation avec les médias, commentent les commentaires passés sur le fait de quitter potentiellement son équipe et sa position sur le vaccin, et finissent par analyser le discours en cours concernant sa course au MVP.

Hôte : Bryan Curtis

Invitée : Mina Kimes

Productrice associée : Erika Cervantes