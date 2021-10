Mina Starsiak Hawk révèle un superbe hommage de tatouage à sa fille et sa belle-sœur décédée

Mina Starsiak Hawk a récemment rendu hommage de manière poignante à deux personnes importantes dans sa vie. Le mardi 11 octobre, la star de Good Bones a présenté deux nouveaux tatouages ​​à ses fans sur les réseaux sociaux, la nouvelle encre honorant sa fille de 1 an Charlotte « Charlie » Drew, qu’elle partage avec son mari Steve Hawk et sa défunte sœur. -belle, Stéphanie Hawk.

Starsiak Hawk a fait ses débuts avec la nouvelle encre dans une publication Instagram du 11 octobre via une série de deux photos, la première montrant « Charlotte Drew » tatouée en lettres cursives juste en dessous du nom de son fils de 2 ans Jack Richards à ses côtés. En hommage spécial à Stéphanie, décédée début 2020, Starsiak Hawk s’est fait tatouer le contour délicat d’un cœur sur son poignet. Réfléchissant à la nouvelle encre dans la légende, la star de HGTV a déclaré que les tatouages ​​– pour lesquels elle a donné une fusillade spéciale à Shelby Raia, Adam Stoner et The Rue Morgue Tattoo Gallery pour – étaient « pour Charlotte Drew qui n’était jamais censée pouvoir être en mesure d’être dans notre monde…. Et pour Stef, qui n’aurait jamais dû le quitter » et les a qualifiés de « rappels simples et parfaits ».

Starsiak Hawk et son mari ont annoncé qu’ils attendaient leur deuxième enfant en mars 2020, le même mois où Stéphanie est décédée de façon inattendue. Partageant la tragique nouvelle du décès de Stéphanie, Starsiak Hawk s’est souvenue de sa belle-sœur comme « une lumière si brillante dans toutes nos vies pendant si longtemps », ajoutant qu’elle avait été emmenée « bien trop jeune, bien trop tôt pour ce que je besoin d’elle et bien trop tôt pour ce pour quoi ma famille avait besoin d’elle. » Six mois plus tard, la petite Charlie a fait son arrivée, avec Starsiak Hawk réfléchissant sur les montagnes russes d’un an dans un article de janvier 2020.

« [2020] a pris Stef. Et notre capacité à nous réunir en famille pour partager notre amour pour elle comme elle le méritait tant. Il a fallu la joie de mon mari qu’il venait de retrouver après avoir perdu ses parents. Chaque célébration avait une ombre noire sur elle, incapable d’oublier les personnes absentes. Cela a pris tellement de la part de tant de gens », a-t-elle écrit. « Mais, cela nous a donné Charlie. Et chaque fois que je la regarde, je vois Stef, pour le meilleur ou pour le pire. Certains jours, cela me fait pleurer et d’autres jours, c’est la lumière vive dans un moment vraiment relaxant. Stef est parti, mais je la vois tous les jours… et je lui en suis très reconnaissant. »

Avant son décès, Stephanie a fait quelques apparitions dans Starsiak Hawk et la série bien-aimée de HGTV de son mari, Good Bones. Les fans ont également appris à la connaître grâce à des publications sur les réseaux sociaux familiaux, où Starsiak Hawk partage également des mises à jour fréquentes sur ses enfants. Le doux hommage de la star de HGTV à ses proches a suscité de nombreux commentaires de la part des fans de Good Bones, qui ont qualifié les tatouages ​​de « bel hommage ».