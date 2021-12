Mina Starsiak Hawk, star de «Good Bones», a approuvé les 7 meilleurs articles dont vous avez besoin pour Noël

Chaque produit a été sélectionné indépendamment par notre équipe éditoriale. Nous pouvons recevoir des commissions sur certains liens vers des produits sur cette page. Les promotions sont soumises à la disponibilité et aux conditions du détaillant.

La star de Good Bones, Mina Starsiak Hawk, est connue comme l’une des personnalités les plus stylées de la télévision. De tous les vêtements adorablement chics et décontractés qu’elle porte dans son émission de rénovation domiciliaire avec maman Karen E. Laine, aux articles de décoration intérieure dont elle se porte garante, comme on le voit sur ses réseaux sociaux et dans sa propre maison. Ce n’est un secret pour personne, Starsiak Hawk est devenue une icône de style depuis sa première apparition sur la scène en 2016. Non seulement la femme de 37 ans a son propre magasin appelé District Co. à Indianapolis qui vend les articles les plus mignons dont vous avez besoin pour votre maison avec Two Chicks & a Hammer merch, mais elle partage également certains de ses incontournables via Amazon et Poshmark !

Si vous recherchez les meilleurs articles de décoration intérieure, les vêtements les plus mignons et les plus confortables et bien plus encore, ne cherchez pas plus loin, nous partageons sept des meilleurs articles approuvés par Mina Starsiak Hawk dont vous avez besoin pour Noël !

‘Construit ensemble’



(Photo : Deux poussins et un marteau)

La star de Good Bones emmène ses talents à la bibliothèque avec son premier livre pour enfants, Built Together, inspiré par ses propres enfants et ses expériences de création d’entreprise. Le livre, avec des illustrations de Barbara Bongini, était un travail d’amour de deux ans pour Starsiak Hawk. Pour plus de détails sur le livre, rendez-vous sur Amazon.

Eddie Bauer — Duffle Lodge en duvet pour femmes

Vu dans plusieurs épisodes de Good Bones, Starsiak Hawk porte toujours sa fidèle doudoune Lodge Down Duffle Eddie Bauer pour femmes, polyvalente pour les hivers froids et rigoureux. Arborant le bleu cadet, ce sac de sport en duvet pour femmes est conçu pour le confort et s’étend de la tête au-dessous du genou. La doublure en polaire dans le haut du corps et au niveau du col et des poignets anti-tempête intérieurs offre une protection supplémentaire, ainsi qu’une capuche amovible et une bordure en fausse fourrure, des poignets anti-tempête intérieurs en polaire pour aider à protéger du froid. Pour plus de détails sur cet article, rendez-vous sur Amazon.

VICHYIE Débardeurs d’été sans manches Basic Cami



(Photo : Instagram / @mina_starsiak_hawk)

Léger, respirant et extensible à porter au quotidien pour un look décontracté, Starsiak Hawk porte ces camisoles basiques sans manches tout le temps ! Parfaits à associer pour un look estival décontracté ou superposés pour l’hiver, ces débardeurs durables sont parfaits pour toutes les occasions. Le col montant le rend super chic et parfait à associer avec des cardigans, des manteaux ou seul pour un look à la mode. Pour en savoir plus sur cet article, visitez Amazon pour plus de détails.

Kit Mini Gigi Pro

(Photo : Amazon)

Si vous n’avez pas regardé les histoires Instagram de Starsiak Hawk, vous devriez le faire. La native de l’Indiana est aussi claire sur sa réalité que les vitres qu’elle installe dans chaque maison ! Partageant les outils qu’elle utilise pour s’épiler, la star de Good Bones a révélé dans sa propre liste approuvée par Amazon les joies de posséder un kit d’épilation à la cire Gigi Mini pro, un kit de démarrage idéal pour les débutants en épilation ou les soucieux du prix. professionnel. Ce kit contient tous les éléments essentiels d’épilation nécessaires pour un service professionnel complet. Pour en savoir plus sur ce produit, rendez-vous sur Amazon.

Étagères suspendues ForestBarn

(Photo : Amazon / Deux poussins et un marteau)

Organisé par la star de Good Bones elle-même, donnez vie à votre pièce avec cet accent végétal suspendu ludique parfait pour créer de la dimension dans votre pièce et une atmosphère relaxante. Facilement monté sur le mur, c’est une caractéristique souvent vue dans tant de nos émissions HGTV préférées, y compris Good Bones avec Starsiak Hawk qui a ces articles dans sa maison. Fabriqué en bois de pin et idéal pour les plantes succulentes, les plantes suspendues ou même les plantes artificielles, cela ajoutera une touche de style bohème-chic à n’importe quelle pièce. Pour en savoir plus sur ces étagères suspendues, visitez Amazon

Deux poussins et un marteau arc-en-ciel à manches longues – Be Kind Tee

(Photo : District Co.)

Directement de District Co. à vous, ce t-shirt à manches longues Starsiak Hawk est un ajout adorable à n’importe quel placard. Modélisé par le natif d’Indy, ce t-shirt est disponible en petit à 2XXL et disponible pour 25 $. Extrêmement douce et composée d’un mélange 50 % polyester, 25 % coton et 25 % rayonne, cette chemise comprend un col en tricot côtelé 1×1 cousu sur le devant et 32 ​​simples pour une douceur extrême. Pour en savoir plus sur ce changement, visitez District Co.

Abonnement Découverte+

(Photo : découverte+)

Présentant chaque saison depuis le début de Good Bones, discovery+ propose la collection complète ainsi que toutes vos stars préférées de HGTV sur une seule et unique plateforme de streaming cette saison ! En plus d’un catalogue large et accueillant de tous vos favoris HGTV, discovery+ propose plus de 200 séries exclusives et originales dans tous les genres, y compris la nature, le vrai crime, la maison, les relations, la nourriture et le paranormal sur les réseaux de Discovery, y compris Food Network, TLC, ID, OWN, Travel Channel, Discovery Channel, Animal Planet, Chip et Joanna Gaines’ Magnolia Network et le contenu d’histoire naturelle de la BBC. Les plans commencent aussi bas que 4,99 $ par mois. Pour plus de détails et un abonnement d’essai gratuit, rendez-vous sur découverte+!

