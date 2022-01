Mina Starsiak Hawk, star de «Good Bones», arrête Body Shamer avec un «conseil doux»

Mina Starsiak Hawk a eu quelques mots de choix lorsqu’il s’agissait d’un fan commentant son corps. La star de Good Bones a partagé deux photos de juin et octobre 2021 sur son histoire Instagram le 6 janvier, revenant sur les six mois qu’elle a passés à travailler sur son développement professionnel, mental et émotionnel.

« Au cours de ces 6 premiers mois, j’ai appris l’un des plus importants [things] sur le succès extérieur, c’est du temps pour moi et la confiance en moi », a-t-elle écrit. « Cela a conduit à de nombreux changements, notamment ma nouvelle vision de ma santé physique. » Commentant ses changements physiques entre les deux photos, le HGTV personnalité a écrit, « [It] ce n’est pas que la taille à droite soit meilleure, certains préféreraient, j’en suis sûr, mon type de corps tel qu’il était à gauche (comme les messages l’ont reflété). Les changements que j’ai apportés l’ont été pour MOI, pas pour quelqu’un d’autre ; à la fois physiquement et mentalement. »

(Photo : Mina Starsiak Hawk)

« Alors morale de l’histoire : faites-vous ! À quoi cela ressemble ! » conclut-elle. « Tant que c’est authentiquement vous, c’est le VOUS le plus parfait qui soit. » Le message puissant de Starsiak Hawk avait des détracteurs pointant du doigt la chirurgie plastique qu’elle a subie en décembre 2021 – avec une personne envoyant un message aux Two Chicks et à un co-fondateur de Hammer, « N’avez-vous pas subi beaucoup de chirurgies ? Ce n’est pas seulement de l’exercice et de la bonne alimentation ? »

(Photo : Mina Starsiak Hawk)

Republiant le message avec un autocollant indiquant, « Ok, Karen », Starsiak Hawk a partagé sa réponse à l’adepte critique. « Eh bien, Sassy Cyndy, tu as raison. Ce n’est pas à cause de l’exercice et de la bonne alimentation. C’est SEULEMENT à cause de l’exercice parce que je ne mange toujours pas bien! » a-t-elle plaisanté, ajoutant que pendant que son mari, Steve Hawk, prépare « des dîners délicieux et nutritifs » pour leur famille, elle « écrasera également des burritos », mangera de la pizza, sortira pour un rendez-vous galant et « mangera de délicieux brunchs », ajoutant , « Il s’agit d’équilibrer les gens. »

Elle a continué à l’adepte que la photo à gauche de son message d’origine était en fait six mois après son opération, « et cela ne me dérange pas du tout de vous corriger, mais peut-être être plus gentil avec les autres. On ne sait jamais qui est dans un endroit où ils ne sont pas aussi forts qu’ils pourraient l’être. Juste un petit conseil. Faites-en ce que vous aimez. »