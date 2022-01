Mina Starsiak Hawk, star de « Good Bones », donne un premier aperçu du nouveau spin-off de Discovery +

La star de Good Bones, Mina Starsiak Hawk, travaille sur sa première série dérivée, qui devrait faire ses débuts plus tard cette année. Good Bones: Risky Business mettra en vedette Starsiak Hawk seule alors qu’elle travaille à la restauration d’une maison historique à Indianapolis pour la découverte+. Mardi, elle a partagé un premier aperçu de la série, qui ne semble pas inclure de danse sur « Old Time Rock and Roll ».

La photo n’a pas révélé grand-chose, car elle ne montre qu’un membre du personnel d’Iron Timbers au travail tandis qu’un caméraman est derrière son dos. « Venir devant un téléviseur près de chez vous, à un moment donné, quelque part, un jour, chaque fois que j’achèverai cette horrible bête d’un projet », a écrit Starsiak Hawk dans la légende. « Elle vaut la peine d’attendre. Je te le promets. »

Discovery (la société mère de HGTV où Good Bones est diffusé), a annoncé Risky Business en juillet 2021 lorsque Good Bones a été renouvelé pour une septième saison. L’émission sera disponible sur la plateforme de streaming découverte+ cet été. L’émission en six épisodes suivra Starsiak Hawk qui restaure la maison historique Sanders dans le quartier de Fountain Square à Indianapolis. La maison a plus de 100 ans et est le plus grand projet jamais entrepris par Starsiak Hawk. La propriété couvre 6 000 pieds carrés et comprend une maison principale et une remise séparée.

« La maison Sanders est une propriété historique incroyable », a déclaré Starsiak Hawk dans un communiqué en juillet. « C’est bien plus que ce que j’ai jamais entrepris auparavant, mais je m’engage à le ramener comme le joyau du quartier. »

« Une partie de notre stratégie chez discovery+ consiste à servir nos plus grands fans en creusant encore plus profondément dans leurs émissions et histoires préférées », a ajouté Lisa Holme, vice-présidente principale du groupe en charge du contenu et de la stratégie commerciale pour Discovery, Inc.. « En se concentrant sur un projet épique, Good Bones: Risky Business franchit une nouvelle étape passionnante pour cette franchise et c’est un complément parfait en streaming à la série à succès HGTV. »

Sur la base de la réponse au message de Starsiak Hawk mardi, les fans sont ravis de voir ses dernières aventures. « Je t’aime absolument, le personnel et la série continuent de bouger », a écrit un fan. « Je ne peux pas attendre! J’ai regardé le marathon qu’ils diffusent sur HGTV aujourd’hui », a commenté un autre.

La série principale Good Bones sera également de retour cet été. L’émission suit Starsiak Hawk et sa mère, Karen E. Laine, alors qu’elles travaillent ensemble pour restaurer des propriétés à Indianapolis. Ils dépouillent les propriétés jusqu’à leurs os et les transforment en maisons modernes. L’émission suit également la famille grandissante de Starsiak Hawk. Starsiak Hawk et son mari Steve Hawk sont les parents de Charlotte, 1 an, et de Jack, 3 ans. Good Bones est diffusé sur HGTV les mardis à 21 h HE. Vous pouvez rattraper votre retard sur les saisons passées sur discovery+ maintenant avec un abonnement d’essai gratuit ici.