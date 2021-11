Mina Starsiak Hawk, star de «Good Bones», partage un «rappel doux» sur la tentative de Troll de faire honte au corps

Mina Starsiak Hawk propose un « rappel doux » aux personnes qui souhaitent commenter son corps. La star de Good Bones a longuement répondu à un commentateur sur une photo d’elle portant un sweat-shirt de sa boutique qui a déclaré avoir perdu le respect pour la star de HGTV pour « avoir succombé à la culture des célébrités taille 0 ». Starsiak Hawk a commencé sa réponse d’un air pensif: « C’est tellement décevant que tout ce qui mérite votre respect est la taille que je semble avoir ou ne pas être. »

Notant qu’elle est la « même personne » avec la « même éthique de valeur » qui « mange la même nourriture » qu’elle a toujours, la native de l’Indiana a révélé que tout changement dans son corps est venu parce qu’elle a choisi d’arrêter de boire « il y a 5 ou 6 mois ». et avait « relancer » la partie haltérophilie de sa routine d’entraînement quotidienne. « Mon objectif avec aucun de ces changements était la perte de poids », a-t-elle poursuivi. « Mais je me sens bien. Le plus fort et le moins gueule de bois (lol) que j’ai depuis des années. »

Le co-fondateur de The Two Chicks and a Hammer a poursuivi que même si la commentatrice n’aurait peut-être pas pensé qu’elle lirait ou répondrait à leur commentaire, « il est important de se rappeler, même ceux d’entre nous [whose] les vies que nous avons autorisées à être publiques ne sont toujours que des personnes. » Starsiak Hawk a conclu en disant qu’elle ne voulait pas que sa réponse soit un « appel », mais craignait que les personnes à la peau plus fine qu’elle ne soient profondément affectées par des commentaires similaires : « Donc, je ne dis pas cela comme un appel, juste une occasion de rappeler que les gens vous entendent et écoutent, alors prenez peut-être un moment avant de partager. Si vous ressentez toujours la même chose, partagez-la! », a-t-elle conclu.

En publiant l’intégralité de l’échange sur sa page, Starsiak Hawk a déclaré qu’elle souhaitait qu’il serve de « rappel en douceur » au reste de ses abonnés. « Une chose que j’ai omis de mentionner dans ma réponse et que je me sens obligée de dire FORTEMENT… », a-t-elle ajouté après coup. « Alors que ces photos étaient moi, non photoshopées, TELLEMENT de choses que nous voyons en ligne SONT modifiées. Rien de mal avec l’une ou l’autre version, mais ce qui est important, c’est cette connaissance. Alors s’il vous plaît s’il vous plaît, ne vous comparez pas. Ne rivalisez pas avec quelqu’un d’autre que vous-même. »

Que vous ou vos photos soyez retouchées, modifiées chirurgicalement, entièrement naturelles ou « n’importe quoi entre les deux », Starsiak Hawk a assuré à ses abonnés qu’elles étaient « parfaites » tant qu’elles restaient fidèles à elles-mêmes et à ce qui leur apportait de la joie. Elle a terminé à côté des emojis des mains levées, « Puis-je avoir un amen ! »