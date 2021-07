Mina Starsiak Hawk, star de «Good Bones», sur le moment «assez brut» que les fans ne verront pas

Les fans de Good Bones n’aiment rien de plus que de jeter un coup d’œil au côté idiot de Mina Starsiak Hawk et du reste de la famille Two Chicks and a Hammer, mais il y en a beaucoup plus qui se retrouvent sur le sol de la salle de coupe. La star de HGTV a parlé d’un incident “assez dégoûtant” que les fans ne verront pas cette saison dans une nouvelle interview avec La liste, admettant qu’il y a tellement de moments mémorables que les téléspectateurs ne peuvent jamais regarder.

“Oh mon dieu. Chaque saison, tellement de choses”, a-t-elle déclaré lorsqu’on l’a interrogée sur ces images inédites. “Nous pourrions faire 100 épisodes supplémentaires avec tout ce qui est coupé de la série. Mais le temps est limité.” L’une de ces scènes comprend un “combat de caca” dont Starsiak Hawk a plaisanté en disant qu’elle n’était “pas fière”.

“[There] était un combat de caca qui, je suppose, ne fera pas l’affaire, car c’était assez dégoûtant », a-t-elle admis. Comme Starsiak Hawk se souvient, quelqu’un a laissé un sac de crottes de chien dans la cour avant d’une maison elle et son équipe étaient en train de rénover, ce qui a déclenché un moment vraiment sauvage. “Cory et Tad me faisaient sortir de la maison pour me faire sentir ou faire quelque chose. Je ne me souviens pas de ce qu’ils essayaient de me faire faire », a-t-elle expliqué. « J’avais les jambes écartées sur une porte pour qu’ils ne puissent pas me pousser à travers. C’est devenu très intense. » Se libérant de leur emprise, la native de l’Indiana a déclaré qu’elle avait attiré l’attention du sac à crottes. « Je l’ai ramassé, je me suis retourné et je l’ai lancé sur Cory, et il s’est cassé quand il l’a frappé. Et puis ça s’est dégradé très rapidement”, a-t-elle déclaré.

Un autre moment invisible a moins à voir avec le caca de chien et plus à voir avec un moment familial spécial. L’équipe de Two Chicks and a Hammer avait terminé une rénovation mais n’avait pas encore trouvé d’acheteur pour la maison. “Un monsieur est venu à la propriété … et nous a raconté toutes ces histoires incroyables sur la façon dont il a grandi dans la maison d’en face”, a-t-elle déclaré. “Et son parrain vivait dans cette maison, alors il a à peu près grandi dans cette maison et nous a raconté comment il avait regardé la lune atterrir à la télévision dans cette maison.” Elle a poursuivi qu’il s’est avéré qu’ils “avaient l’acte de vente original de la maison et tout ce truc vraiment cool”.

Ce fut une rencontre significative pour toute son équipe et a souligné à quel point leur mission est spéciale. “Beaucoup de gens viennent nous voir spécifiquement et vendent probablement un peu moins cher, car [they] sachez que nous ne déchirerons pas [the houses] vers le bas », a révélé Hawk. « Il y a donc certainement un sens à cela pour les familles qui nous les vendent parfois aussi. » Bons os est diffusé le mardi à 21 h HE sur HGTV et diffusé le même jour sur discovery +.