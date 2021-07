Minage de Bitcoin : au-delà de la Chine

Le récent achat de Cryptouniverse par BlokForge étend la distribution du matériel minier Bitcoin (BTC) en Europe.

La Chine a récemment annoncé qu’elle mettrait fin à l’extraction de crypto-monnaie sur son territoire. Le pays représente actuellement plus de 65% de l’extraction de bitcoins dans le monde, ce qui fait de ce changement réglementaire une menace sérieuse pour les crypto-monnaies.

Pour cette raison, les entreprises dédiées à l’exploitation minière et leurs équipements et accessoires ont mis les batteries pour résister à la tempête. Ainsi, BlokForge, une société d’équipements et d’accessoires de crypto mining, a annoncé l’acquisition de Cryptouniverse, un important distributeur de minage en ligne pour l’Europe. L’expansion de l’entreprise étendra l’exploitation minière de Bitcoin à l’échelle mondiale.

Bitcoin est l’avenir

“Le bitcoin est l’avenir”, a déclaré Nick Jackson, PDG et fondateur de BlokForge. “Le monde adopte constamment l’argent décentralisé et il est important que la technologie d’extraction de crypto-monnaie réponde à la demande croissante.”

Cette acquisition étendra l’influence de BlokForge dans l’industrie minière crypto. Avec le contrôle total de la plate-forme Cryptouniverse, BlokForge supervisera la distribution sur le marché européen et développera davantage sa portée mondiale.

Cryptouniverse a été créé en 2017 pour distribuer du matériel et des équipements miniers à grande échelle sur le marché européen. Comme BlokForge, la société était un distributeur du principal fournisseur de mineurs ASIC, Canaan.

L’importance de la décentralisation

Jusqu’à présent, le matériel minier était très centralisé, ce qui représentait une certaine faiblesse puisque des décisions comme celle du gouvernement chinois auraient pu sérieusement affecter le secteur. Cet achat et l’ajout de Crytouniverse à la marque BlokForge offrent une plate-forme plus large pour distribuer du matériel et des accessoires miniers et profiteront grandement aux mineurs indépendants et aux petites fermes utilisant les énergies renouvelables et l’intégration du matériel ASIC dans les entreprises vertes. est utilisé pour l’agriculture de plantes ou d’organismes.

Malgré l’exode des mineurs hors de Chine, ce pays reste un important cluster de mineurs de Bitcoin dans le monde, dont la production a été stimulée par les augmentations spectaculaires de la valeur de la monnaie début 2021.

Il est donc essentiel d’étendre l’accès au matériel et aux services d’extraction de crypto dans d’autres pays, et donc de décentraliser.