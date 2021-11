Minage de Bitcoin: dans ce Roundup, l’écologie et la réglementation en Russie sont mises en évidence

L’exploitation minière de Bitcoin est l’une des entreprises avec les projections les plus élevées au monde et dans ce résumé, nous vous montrons le meilleur de la semaine. Parmi un certain nombre d’événements importants, dans notre résumé minier classique, nous sélectionnons les 5 événements les plus marquants.

Parmi ceux-ci, les plans de l’entreprise canadienne d’origine argentine, Bitfarms, se démarquent. Cette firme a l’intention d’installer une ferme 100% écologique à Washington. D’autre part, on a appris que les autorités chinoises ont arrêté un responsable du Parti pour non-respect des mesures contre l’exploitation minière.

Comme vous pouvez le constater, le niveau de l’actualité des 7 derniers jours ne baisse pas. Ainsi, cette partie importante du marché de la crypto reste l’une des plus actives. Rappelons que le prix du Bitcoin est largement renforcé par l’activité minière.

Ce sont les nouvelles les plus importantes de la semaine dans le minage de Bitcoin

Dans la 62e édition de notre résumé traditionnel de l’actualité minière Bitcoin, des informations importantes sont présentées. Comme de coutume, pour cette synthèse, les nouvelles les plus importantes sont valorisées, dont les 5 avec le plus grand impact sont analysées. Voici les titres :

Un responsable provincial emprisonné par les autorités chinoises Bitfarms pour installer une ferme biologique à Washington La Douma russe lance un processus de réglementation minière numérique L’approvisionnement en énergie au Kazakhstan est menacé en raison de l’afflux de mineurs Le nouveau mineur S19 XP de Bitmain est le plus puissant du marché.

Un fonctionnaire provincial emprisonné par les autorités chinoises

Les conséquences des mesures prohibitives en Chine contre l’exploitation minière de Bitcoin continuent de se faire sentir dans ce pays. Malgré le fait que cette activité ait été interdite il y a plusieurs mois, il existe encore des vestiges clandestins de mineurs. Les autorités soupçonnent que le nombre de mineurs actifs se compte par milliers et que des méthodes de plus en plus insaisissables sont utilisées.

L’un des plus récents attrapés était un fonctionnaire du gouvernement de la province du Jiangxi. Il convient de noter qu’il ne s’agit pas de n’importe quel fonctionnaire, mais d’un membre du Parti communiste. Lorsqu’il a été découvert qu’il était impliqué dans des activités liées au minage numérique, il a été accusé d’abus de pouvoir, puisqu’il a profité de sa situation pour exercer cette activité en toute impunité.

La mesure du Parti pour maintenir sa réputation auprès de la population était d’expulser le fonctionnaire puis de l’emprisonner. Comme l’explique l’organisation marxiste, ce fonctionnaire, usant de son grade, aurait soutenu certaines entreprises pour maintenir leurs activités minières sans être dérangé.

Bitfarms va installer une ferme biologique à Washington

La société canadienne d’origine argentine Bitfarms a annoncé un nouveau projet de construction de ferme minière. Il s’agit d’une nouvelle majeure dans l’arène minière Bitcoin en ce moment, car l’entreprise reste à un sommet majeur.

En revanche, il faut rappeler que cette société a ses projets miniers en Argentine à un stade avancé. Surtout, la ferme qu’ils auront dans la province de Cordoue. Maintenant, la société a annoncé un nouvel avant-poste, cette fois à Washington, où elle construira une nouvelle ferme établie sur des bases 100% écologiques.

Comme annoncé la nouvelle ferme serait composée de quelque 6 200 équipements miniers à la fine pointe de la technologie. Ceux-ci exploiteraient avec une puissance de calcul de 620 petahashes par seconde. Toutes les machines seraient alimentées par l’énergie hydroélectrique.

La Douma russe entame un processus de réglementation de l’exploitation minière numérique

Les autorités de la Fédération de Russie semblent disposées à briser le vide juridique qui pèse sur le minage de Bitcoin. En ce sens, une équipe de travail a été créée pour aborder la réglementation du minage numérique. En effet, certains régulateurs pensent que cette échappatoire aide les entreprises à échapper à l’impôt.

L’annonce de ces emplois a été publiée récemment cette semaine. Selon cette communication, le président de la Douma d’Etat, Viatcheslav Volodine, a ordonné la création du groupe de travail susmentionné. Cette nouvelle avancée est réalisée à la demande du député Andrei Lugovoy, du Parti libéral-démocrate du peuple d’extrême droite.

Selon ce député, la question de la réglementation minière devient un enjeu incontournable, puisqu’elle dans ce vide juridique se prête à de nombreux enjeux. L’un d’eux, outre l’évasion fiscale susmentionnée, est la corruption. La Russie est l’un des bastions miniers du monde et actuellement l’afflux de mineurs chinois augmente la puissance de hachage à l’intérieur des frontières de cette nation eurasienne.

Parmi les nouvelles les plus importantes de ce résumé hebdomadaire consacré au minage de Bitcoin, l’annonce par la Douma russe d’entamer le processus de réglementation de l’activité minière se démarque.

L’approvisionnement énergétique du Kazakhstan est menacé en raison de l’afflux de mineurs

Pour en revenir à la question des implications que l’interdiction de l’activité minière de Bitcoin en Chine continue de causer, la situation au Kazakhstan devient maintenant plus aiguë. C’est l’un des pays qui accueille le plus grand nombre de mineurs déplacés du pays asiatique. Il y a plusieurs raisons à cela, notamment le faible coût de l’énergie, les politiques favorables aux entreprises et la proximité.

Cependant, la situation devient incontrôlable pour les autorités. Le grand nombre de mineurs à l’intérieur de ses frontières met en danger la capacité d’approvisionnement énergétique du pays. De cette façon, le vice-ministre de l’énergie de cette nation, Murat Zhurebekov, a offert quelques impressions.

Entre autres choses, il a déclaré qu’aborder la question de ce que l’exploitation minière signifie pour l’approvisionnement énergétique est une question qui ne devrait pas être remise à plus tard. Les chiffres alarmants montrent que le nombre de mineurs consommant de l’énergie au Kazakhstan pourrait être le double par rapport au nombre de mineurs légalement enregistrés pour mener à bien leurs opérations.

Le nouveau mineur S19 XP de Bitmain est le plus puissant du marché

Une autre des nouveautés importantes soulignées dans ce résumé sur le minage de Bitcoin, met en avant la nouvelle machine du constructeur Bitmain. Il s’agit du S19 XP, à ce jour le plus puissant des ASIC du marché minier. Bien qu’il s’agisse d’une version très similaire au précédent S19 Pro, lancé il y a un an, ses qualités sont évidentes.

Parmi les avantages qu’il représente, c’est que son efficacité est de plus de 36% meilleure que les versions précédentes. De plus, sa puissance de minage est d’environ 150 TH/s. Pour avoir une idée de l’avancée de cet équipement, il est à noter que ses composants incluent une puissante puce semi-conductrice de 5 nanomètres.

A noter que Bitmain reste le premier fabricant de machines de minage Bitcoin. Sa position de leader incontesté dans le choix des grandes entreprises est suivie par d’autres fabricants importants tels que MicroBT, Canaan Creative, Ebang et d’autres de moindre importance.

Vous avez aimé le contenu ? Partagez-le

En rapport