Minage de Bitcoin : entre souterrain et expansion dans ce tour d’horizon hebdomadaire

Une nouvelle édition, le numéro 68 et la dernière de cette année 2021 de notre résumé hebdomadaire est présentée aux lecteurs. Des faits importants en ressortent, notamment l’expansion de l’activité minière de Bitcoin, indépendamment de la légalité ou de l’illégalité. C’est une semaine chargée malgré les vacances de Noël.

Parmi les autres nouvelles pertinentes au cours des 7 derniers jours, l’achat d’équipement par un millionnaire par une société minière se démarque. C’est Stronghold Digital Mining. D’autre part, la firme Hive Blockchain a occupé le devant de la scène. Ce serait maintenant dans une transition pour diminuer l’exploitation minière d’Ether et se concentrer uniquement sur la principale des monnaies virtuelles.

De même, il est souligné que cette semaine, il y a eu un nouvel ajustement de la difficulté d’extraction de Bitcoin. Il s’agit d’une nouvelle augmentation, qui indique la santé du réseau Blockchain de cette crypto-monnaie. Si vous souhaitez en savoir plus sur les 5 actualités les plus importantes de la semaine dans ce métier, nous vous invitons à continuer la lecture.

Top 5 des nouvelles de la semaine sur le minage de Bitcoin

Comme d’habitude, dans ce résumé de l’actualité sur le minage de Bitcoin, les informations les plus importantes parmi les différents portails sont sélectionnées. Ils sont présentés sous forme de synthèse. De cette façon, les lecteurs sont tenus au courant des événements les plus pertinents de la semaine dans le secteur minier. Voici les gros titres de cette 68e édition :

L’exploitation minière souterraine en Chine maintient ce pays au sommet. Un nouvel ajustement de la difficulté à extraire Bitcoin était à la hausse. Stronghold Digital Mining annonce l’achat d’ASIC par un millionnaire. Argo Blockchain fait partie des actions préférées de Fidelity. Hive Blockchain extraira plus de Bitcoin. et moins d’éther.

L’exploitation minière clandestine en Chine maintient ce pays au sommet

Alors que beaucoup peuvent vouloir voir l’exploitation minière numérique en Chine comme un chapitre révolu, scellé et oublié, ce n’est pas le cas. De nombreux mineurs se sont conformés aux réglementations des autorités et sont partis vers des centres tels que les États-Unis, l’Iran, la Russie et l’Amérique du Sud. Un autre groupe a choisi de fermer son équipement et de le vendre pour poursuivre d’autres activités.

Mais un troisième groupe reste dans l’ombre. Ce sont des mineurs clandestins, qui s’exposent à de sévères punitions s’ils sont découverts. Dans un ouvrage récent de CNBC, il montre à quoi ressemble la vie de ces entrepreneurs audacieux. Selon cette publication, 20% du hashrate mondial reste dans le pays asiatique.

Les mineurs chinois utilisent diverses astuces pour éviter d’être capturés par les autorités. Certains d’entre eux doivent répartir leur équipement dans différents endroits pour éviter d’être détectés par la consommation. En parallèle, ils prennent des précautions en utilisant les VPN. D’autres mesures consistent à éviter le bruit caractéristique de l’équipement, pour lequel ils utilisent diverses modalités telles que l’encapsulation et l’extraction au moyen d’une immersion dans de l’huile minérale.

Le nouvel ajustement de la difficulté de minage de Bitcoin était plus élevé

Comme prévu, le nouvel ajustement de la difficulté de la Blockchain Bitcoin pour l’extraction de cette devise s’est produit à la hausse. Il s’agit de la 11e augmentation de complexité des 12 dernières produites depuis le début de la récupération de la puissance de hachage de la plus populaire des monnaies numériques. Tout cela à la suite de l’interdiction d’exploitation minière susmentionnée en Chine.

Maintenant, avec ce nouvel ajustement, la difficulté atteint 24,27T, se rapprochant de plus en plus du plus haut historique de 25,05T. Ce dernier a été atteint à la mi-avril juste avant l’interdiction de Pékin. Ainsi, une année qui aurait pu être catastrophique pour l’entreprise est close. Cependant, sa maturité et sa force ont été démontrées par son rétablissement rapide.

Le prochain ajustement de cet indice de complexité sera d’environ 12 jours selon BTC.com. On s’attend à ce que cela devienne une diminution de la difficulté à peine perçue de 0,46 %. Pendant ce temps, la puissance de hachage de ces crypto-monnaies s’élève à 170 EH/S au moment de la rédaction.

Le nouvel ajustement à la hausse de la difficulté à exercer le minage de Bitcoin fait partie des nouvelles les plus marquantes de cette semaine. Source : BTC.com

Stronghold Digital Mining annonce l’achat d’ASIC d’un million de dollars

La société minière américaine Bitcoin basée en Pennsylvanie a récemment annoncé ses nouveaux projets. Présentés sur CoinDesk, ils consistent à comparer des milliers d’équipements miniers à deux des principaux fabricants d’ASIC. Ce dernier serait MicroBT et Bitmain. L’achat serait évalué à plusieurs dizaines de millions de dollars.

A noter que la société dispose actuellement d’environ 5,2 EH/s de puissance minière, ce qui en fait l’une des plus importantes au monde. Ceux-ci sont générés par quelque 54 000 équipements miniers, auxquels s’ajouteraient les 9080 qui seront finalisés avec l’achat récemment annoncé.

En revanche, il est souligné qu’une partie des équipes serait reçue dans les prochains jours ou début janvier. En outre, les achats avec les fabricants ont été convenus en parties. Parallèlement à cela, la société a signé un contrat de financement avec NYDIG d’un montant d’environ 54 millions de dollars pour financer une partie de l’achat de machines, avec un taux d’intérêt proche de 10 %.

Argo Blockchain compte parmi les actions préférées de Fidelity

Une autre des nouvelles qui figure parmi les principales dans le domaine du minage de Bitcoin cette semaine concerne Argo Blockchain. Plus précisément dans le domaine du marché boursier, les actions de cette société minière ont considérablement gagné en popularité auprès des clients de Fidelity. Selon CoinTelegraph, le choix des participations de cette entreprise surpasse ceux de géants tels que BP et Lloyds Banking Group.

En ce sens, le fonds a annoncé qu’au cours des 12 derniers mois ses clients étaient plus intéressés à négocier avec la société minière Argo Blockchian. Ainsi, dans un récent rapport, souligné par les médias précités, les actions de cette société auraient occupé la position de numéro 3 parmi les 5 plus populaires de ses clients.

Ce top 5, la société minière le partagerait avec Rolls-Royce et les deux autres cités plus haut. C’est une étape importante pour les entreprises liées aux crypto-monnaies lorsqu’il s’agit d’occuper des espaces dans les domaines financiers traditionnels.

Hive Blockchain va extraire plus de Bitcoin et moins d’éther

L’une des tendances les plus annoncées parmi les sociétés minières numériques qui étaient largement engagées dans Ether est qu’elles se concentreront désormais uniquement sur Bitcoin. Le plus récent de ce groupe est Hive Blockchain, qui a annoncé le début de la transition par laquelle il abandonnera l’exploitation de la deuxième monnaie numérique la plus importante en capitalisation boursière.

Comme annoncé par cette firme, la production d’éther diminuerait de 20 % sur une base trimestrielle. Dans le même temps, celui du Bitcoin augmenterait dans le même laps de temps de 2%. Ainsi, cette société, cotée à la Bourse de New York, prévoit de produire environ 670 BTC et 6 900 ETH pour le trimestre qui se termine ce dernier mois de 2021.

Pour se faire une idée, au cours du troisième trimestre de l’année, la production d’Ether était d’environ 8 688 pièces. Par conséquent, le chiffre de ce qui sera le dernier trimestre représente une diminution d’environ 20 % par rapport au troisième trimestre fiscal de 2021.

