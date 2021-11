Minage de Bitcoin : Google Cloud et autres nouvelles importantes de la semaine

Une nouvelle semaine se termine dans le monde passionné de l’exploitation minière de Bitcoin, et cette fois le protagoniste est Google Cloud. Selon une alerte récente, la société de technologie a déclaré que la grande majorité des comptes compromis de ce service sont dédiés à l’exploitation minière numérique.

Dans cette nouvelle édition, numéro 64 de notre résumé hebdomadaire classique du minage, nous vous présentons d’autres informations importantes. Comme d’habitude, pour cette synthèse, les nouvelles les plus importantes des 7 derniers jours sont sélectionnées. Parmi ceux-ci, seuls les 5 ayant le plus de poids dans les principaux portails sont présentés aux lecteurs.

Parmi les autres nouvelles marquantes de ces derniers jours, les projections de l’activité minière dans l’État du Texas se démarquent. En outre, certains analystes remettent en question la véracité de l’exploitation minière mettant en danger le réseau électrique, comme l’affirment les régulateurs suédois. Ces nouvelles et d’autres seront examinées dans notre résumé des plus importantes de la semaine dans le secteur minier.

Ceux-ci avec les cinq nouvelles exceptionnelles sur l’exploitation minière Bitcoin

Parallèlement au piratage des comptes Google Cloud, dans cette 64e édition de notre résumé du minage classique, des nouvelles de grand impact sont présentées. Il faut tenir compte du fait que la dynamique de cette entreprise est très changeante. En ce sens, il est probable que certaines nouvelles, au moment de la publication, devraient être mises à jour. En attendant, voici les gros titres :

La demande d’énergie issue de l’exploitation minière numérique serait multipliée par cinq au Texas. Des comptes Google Cloud compromis seraient utilisés pour extraire la crypto.

La demande d’énergie minière numérique pourrait quintupler au Texas

À court terme, d’ici 2023, la demande d’énergie pour le minage numérique devrait quintupler dans l’État du Texas. C’est l’une des entités fédérales les plus favorables au secteur minier de l’ensemble des États-Unis. Ses autorités sont enthousiastes à l’idée qu’un maximum de fermes y soient implantées.

Cependant, de nombreux habitants de l’État expriment leur inquiétude à ce sujet. Il se concentre sur l’incapacité de l’infrastructure électrique de la région à répondre à la forte demande d’énergie dans les années à venir. Actuellement, c’est l’une des régions comptant le plus grand nombre de fermes, qui utiliseraient au total 500 MW d’énergie.

Cependant, cette quantité demandée, selon les rapports, serait multipliée par 5 d’ici 2023. À la capacité d’offre, s’ajoutent les inquiétudes des militants écologistes. Ces derniers sont en état d’alerte en raison de l’expérience négative de New York avec la société propriétaire de Greenidge.

Les comptes cloud Google compromis seraient utilisés pour extraire la crypto

L’une des nouvelles les plus importantes et les plus récentes est liée à l’exploitation minière, mais probablement pas au Bitcoin, et à son utilisation dans les comptes Google Cloud. Selon un rapport de la société de technologie, les pirates informatiques utiliseraient les comptes compromis de son service cloud pour générer illégalement des crypto-monnaies.

Par conséquent, selon le rapport précité, sur les 50 derniers comptes compromis, 86 % seraient utilisés pour miner des monnaies virtuelles. Pour ce faire, explique CoinTelegraph, les pirates informatiques installent des logiciels en moins de 30 secondes pour commencer à fonctionner. La cible principale des attaques, expliquent-ils, seraient les comptes mal configurés.

Plus précisément, les pirates ont utilisé ces comptes comme passerelles vers les GPU ou les CPU des détenteurs. Ainsi, ils ont utilisé la puissance de calcul pour miner. L’autre moyen est qu’ils ont directement profité de la capacité de stockage pour extraire la pièce dite Chia, qui fonctionne avec le protocole Proof-of-Space.

L’utilisation des services Google Cloud par des pirates informatiques pour extraire des crypto-monnaies est l’une des nouvelles les plus importantes mises en évidence dans notre résumé de l’exploitation minière Bitcoin. Source : EQI

Fake News : les mineurs ne compromettent pas le réseau électrique

Une nouvelle qui inquiète la communauté minière est la proposition des régulateurs suédois d’interdire l’exploitation minière en Europe. Il s’agit d’une proposition réalisée par les autorités de régulation de cette nation dans le domaine financier. De leur côté, des acteurs importants critiquent la vision des autorités suédoises et considèrent que leur vision est basée sur des informations qui ne correspondent pas à la réalité.

Ainsi, le gestionnaire du fonds Melanion Capital, assure qu’il s’agit d’une fausse information. « L’affirmation selon laquelle les mineurs de Bitcoin mettent en danger le réseau électrique est complètement erronée », a déclaré le gestionnaire de fonds susmentionné.

En revanche, cette firme a rappelé que le modèle économique des mineurs s’autorégule par rapport à leur consommation. En termes simples, une grande partie des mineurs font faillite lorsque la demande augmente, car cela fait augmenter les prix de l’énergie, obligeant une partie des mineurs à se déconnecter pour ne pas fonctionner à perte.

Les investissements de Celcius dans l’exploitation minière atteignent 300 millions de dollars

Un autre des faits saillants de la semaine, et cette fois sans lien étroit avec Google Cloud, est l’investissement de Celcius dans l’exploitation minière de Bitcoin. Cette société dédiée aux investissements dans les crypto-monnaies, augmente désormais le montant des fonds dédiés à son infrastructure agricole. Or, le montant global dans cette branche s’élève à 300 millions de dollars.

Jusqu’à présent, la société de prêt crypto possède 22 000 équipements miniers. Pour l’année prochaine, ce montant pourrait augmenter considérablement, ainsi que sa capacité à produire de l’énergie aux États-Unis.

Bien que cette entreprise soit connue pour le jalonnement, les prêts et les intérêts, elle se consacre également à d’autres branches du secteur de la cryptographie. Parmi eux, le minage numérique, avec lequel il a démarré cette année avec l’acquisition d’ASIC d’une valeur de 200 millions de dollars. D’autre part, ils ont également fait d’importants investissements dans l’achat d’actions d’autres sociétés minières très importantes en bourse.

La Norvège envisage d’interdire le minage numérique

L’un des repaires des sociétés minières de Bitcoin déplacées de Chine, la Norvège semble maintenant ne pas beaucoup aimer l’entreprise. Suite à la vague de suspicion que la Suède a récemment déclenchée, le pays scandinave évaluerait l’interdiction de l’activité minière à l’intérieur de ses frontières nationales.

Le ministre du Développement régional et des collectivités locales, Bjorn Arild Gram, a déclaré aux médias que le pays prendrait une décision. Les mesures potentielles viseraient à « relever les défis que l’extraction de crypto-monnaie met sur le chemin ». Dans le même temps, il a déclaré qu' »il est difficile de justifier l’utilisation massive des énergies renouvelables aujourd’hui ».

De cette façon, l’activité minière reçoit un nouveau coup dur de la part des autorités des pays européens. Rappelons que les autorités suédoises ont demandé une révision à l’échelle européenne des politiques liées à la consommation d’énergie, ce qui pourrait conduire à une interdiction des affaires sur le continent.

