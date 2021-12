Minage de Bitcoin : il ne reste que 10 % du total de 21 millions de BTC qui sortiront pour être exploités

Selon Blockchain.com, la récompense bitcoin est divisée par deux tous les 210 000 blocs, soit environ quatre ans. (Image : coffre-fort)

Sur le nombre total de bitcoins qui existeraient pour entrer en circulation, 90 % d’entre eux ont déjà été extraits, selon les données du crypto tracker Blockchain.com. L’extraction de bitcoins avait commencé le 3 janvier 2009, avec 50 bitcoins. Au 11 décembre 2021, le nombre total de pièces extraites s’élevait à 18,89 millions, soit 89,9 % de l’offre limitée et prédéfinie de 21 millions dans le protocole Bitcoin. Alors que 90 pour cent ont été extraits en près de 13 ans, les 10 pour cent restants prendront probablement encore 119 ans, selon plusieurs rapports et projections. C’est à cause de la réduction de moitié du bitcoin.

« Ce nombre (année 2140) a été obtenu en prenant en considération le temps moyen de vérification et de création de blocs, qui est censé être de 10 minutes. Ainsi, toutes les 10 minutes, un certain nombre de bitcoins sont introduits dans l’offre, mais cette offre est conçue pour être réduite de 50 % tous les quatre ans (appelé Bitcoin halving). Ce qui motive l’économie derrière BTC en ce moment, c’est la limitation de l’offre, ce qui la rend rare », a déclaré Darshan Bathija, PDG et cofondateur de Vauld à Financial Express Online.

Une fois que tous les bitcoins sont extraits, l’économie sous-jacente est vouée à changer. Ce sur quoi les mineurs peuvent s’appuyer, ce sont les frais de transaction. Alors que le bitcoin a été conçu à l’origine comme un moyen d’échange, il est le plus souvent utilisé comme réserve de valeur. « Cet écosystème est encore en développement, donc son récit sous-jacent pourrait subir une autre transformation d’ici à ce que le dernier BTC soit extrait », a ajouté Bathija.

Selon Blockchain.com, la récompense bitcoin est divisée par deux tous les 210 000 blocs, soit environ quatre ans. On pense que certains des bitcoins en circulation sont perdus à jamais ou ne peuvent être dépensés, par exemple en raison de mots de passe perdus, d’adresses de sortie erronées ou d’erreurs dans les scripts de sortie. Selon CoinMarketCap.com, il n’y aurait jamais eu que 32 événements de réduction de moitié du bitcoin et après la 32e réduction de moitié, 21 millions de bitcoins auraient été extraits. Ainsi, jusqu’à présent, trois réductions de moitié ont eu lieu, la dernière en mai 2020 et la prochaine probablement en 2024.

« Lorsque tout le BTC sera extrait, le prix continuera d’augmenter. Les chercheurs disent qu’il peut toucher 200 à 300 000 dollars par dollar », a déclaré à Financial Express Online Nitish Sharma, PDG mondial de TP Global FX. Bitcoin se négociait actuellement à 48 681 $, contre plus de 68 000 $ au 10 novembre 2021, selon les données de CoinMarketCap.com.

