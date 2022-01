Minage de Bitcoin : la situation au Kazakhstan était le sujet de cette semaine

Une nouvelle semaine s’achève pour l’activité minière de Bitcoin, dont la situation reste marquée par des problèmes au Kazakhstan. Les troubles dans ce pays d’Asie centrale semblent se poursuivre malgré les efforts de son gouvernement pour contenir la violence dans les rues. Ces mesures ont un impact direct sur le marché de la cryptographie.

D’autres nouvelles importantes sont liées à un autre black-out minier. Cet autre événement se situe au Kosovo. Dans cet état, la situation sociale est beaucoup plus calme, mais le black-out pour les mineurs vient du besoin d’économiser l’énergie pour la population. La forte consommation des mineurs mettrait en danger l’alimentation électrique des autres secteurs.

En revanche, la dernière action du navigateur Mozilla se démarque. Celui-ci aurait suspendu les récompenses en crypto-monnaies à la suite des accusations de contamination. D’autres actualités de grande importance ont également été abordées dans cette synthèse informative des événements les plus importants dans l’industrie minière des 7 derniers jours.

Voici les 5 actualités minières Bitcoin les plus marquantes de la semaine

Dans cette nouvelle édition de notre résumé hebdomadaire classique de l’actualité minière Bitcoin, la situation au Kazakhstan est mise en évidence. Parallèlement à cela, d’autres informations ont complété le top 5 des événements les plus marquants de la semaine dans le secteur minier. Voici les gros titres de cette 70e édition :

La crise énergétique oblige le Kosovo à arrêter l’exploitation minière numérique. La situation au Kazakhstan fait chuter le hashrate de Bitcoin. Mozilla suspend les récompenses crypto. Les revenus d’Argo Blockchain ont chuté en décembre malgré l’exploitation minière plus. Core Scientific a extrait 1 000 BTC en décembre.

La crise énergétique oblige le Kosovo à paralyser le minage numérique

L’un des principaux problèmes de l’activité minière est la grande consommation requise par les équipements ASIC pour traiter les transactions. Certains pays ont une capacité de production élevée, ce qui les rend idéaux pour les entreprises. Cependant, dans d’autres, la capacité de production est prête à répondre à la demande d’extraction de crypto-monnaie.

L’un d’eux est l’État du Kosovo dans la région des Balkans. Les autorités d’ici ont récemment ordonné l’arrêt des activités minières au milieu d’une grave crise électrique. Après une étude menée par le comité d’urgence, ils ont recommandé au ministre de l’Économie, Artane Rizvalloni, d’agir immédiatement.

La réponse de ce dernier a été d’interdire immédiatement l’approvisionnement pour l’entreprise minière. L’argument des autorités que représente Rizvanolli est que la production d’électricité est à un niveau très bas, alors que le minage numérique ne cesse d’augmenter sa demande.

La situation au Kazakhstan fait chuter le hashrate de Bitcoin

La situation au Kazakhstan est la principale influence sur l’activité minière de Bitcoin ces derniers jours. Les actions de groupes violents dans les rues ont amené les autorités à couper Internet comme mesure pour empêcher la propagation des troubles sociaux. En conséquence, le hashrate Bitcoin a considérablement diminué.

Il convient de noter que ce pays se classe au deuxième rang en termes de puissance de hachage après avoir reçu des milliers de mineurs en provenance de Chine. Cependant, les troubles sociaux semblent être exploités par des groupes violents prétendument financés de l’étranger. Ainsi, lorsque le service Internet est coupé, les fermes minières sont rendues inopérantes.

Internet et l’électricité sont des services essentiels au fonctionnement de cette entreprise. D’autre part, la situation dans ce pays d’Asie centrale devrait être apaisée avec l’aide des casques bleus de la Fédération de Russie. Il convient de noter que le prix du Bitcoin peut avoir été largement affecté par les événements dans ce pays.

La situation au Kazakhstan, deuxième épicentre mondial du minage de Bitcoin, reste l’événement le plus important de ces derniers jours.

Mozilla suspend les récompenses crypto

Suite au récit de la contamination présumée causée par le minage numérique, le navigateur Mozilla a décidé de suspendre les récompenses en crypto-monnaies. Dans une publication sur le réseau social Twitter, la firme à l’origine de Firefox a annoncé que les plaintes des utilisateurs concernant la contamination causée par les cryptomonnaies auraient été un facteur fondamental dans la décision.

« La semaine dernière, nous avons annoncé que Mozilla accepte les dons en crypto-monnaie. Cela a conduit à une discussion importante sur l’impact environnemental des crypto-monnaies. Nous sommes à l’écoute et agissons. Avec ces mots, a commencé le fil des textes dans le réseau social susmentionné dont le but était de justifier la suspension du service récemment adopté.

Avec cette action, la firme derrière le navigateur populaire, ajoute au récit d’une empreinte carbone prétendument « catastrophique » par l’exploitation minière. Jusqu’à présent, il n’y a aucune preuve concluante qui place cette entreprise comme une menace pour l’environnement malgré la forte consommation d’énergie qu’elle nécessite pour fonctionner.

Les revenus d’Argo Blockchain ont chuté en décembre malgré l’exploitation minière plus

La tendance baissière du marché de la crypto a directement impacté les revenus des principales entreprises dédiées au minage de Bitcoin. L’un d’eux est la puissante Argo Blockchain, qui aurait vu ses revenus baisser de manière significative, comptés en dollars. Ce dernier, malgré avoir augmenté sa génération de Bitcoin.

Selon d’importants médias, cette firme, qui est cotée à la bourse de Londres, aurait produit environ 214 bitcoins au cours du dernier mois de 2021. Ainsi, les revenus de l’entreprise en décembre auraient baissé de 5,7%. En parallèle, avec la quantité de pièces générées en décembre, la somme totale de génération de 2021, était de plus de 2 000 BTC.

Il est à noter que bien que la quantité de bitcoins extraits soit passée de 185 à 214, les revenus en USD ou en GBP ont considérablement diminué. Comme déjà souligné, cela est motivé par la tendance à la baisse à laquelle le marché de la cryptographie est entré au cours de la dernière partie de 2021 et du début de 2022.

Core Scientific a extrait 1000 BTC en décembre

Un autre des géants miniers Bitcoin, Core Scientific, a annoncé qu’au cours du mois de décembre, ils ont généré un nombre impressionnant de 1 000 bitcoins. De cette façon, il a ajouté un montant de près de 6 000 devises numériques tout au long de l’année. Ceux-ci sont actuellement évalués à environ 248 millions de dollars américains.

Il faut tenir compte du fait que les données présentées dans ce résumé correspondent directement à celles annoncées par la société mercredi dernier. Il est à noter que cette société opère avec quelque 67 000 machines de minage de crypto-monnaie. La même chose serait un équipement de pointe. Core est consolidée comme l’une des entreprises les plus importantes de son genre.

Après l’annonce, on savait que la génération de cette firme dépassait largement celle de ses homologues Bitfarms (3 452 BTC) et Marathon (3 197 BTC). De plus, le hashrate de Core Scientific est d’environ 6,6 EH / s.

