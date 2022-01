Minage de Bitcoin : le dernier de 2021 et le début d’une nouvelle année

Souhaitons à nos lecteurs une année prospère, nous arrivons à la 69e édition de notre résumé minier Bitcoin, où nous présentons les dernières de 2021. Un ensemble important de nouvelles a fait les gros titres des principaux médias liés aux monnaies numériques. Parmi elles, celles concernant l’extraction de ces actifs virtuels se démarquent.

Parmi les événements qui ont marqué la majeure partie de la semaine dernière, les prévisions de croissance de l’exploitation minière numérique en Amérique latine peuvent être mises en évidence. En ce sens, un nombre important de pays sont prêts à accueillir de nouvelles entreprises dédiées à ce nouveau métier rentable. De même, la montée en puissance de l’exploitation minière en Thaïlande est évidente.

D’autre part, une société récemment fondée aux États-Unis se distingue, qui fonctionne déjà avec 13 000 ASIC. Mais le plus surprenant est qu’il s’attend à l’arrivée d’un lot de 19 000 autres machines minières pour cette année 2022. Si vous voulez en savoir plus sur les 7 derniers jours dans le secteur minier, nous vous invitons à continuer à lire cette synthèse informative .

Top 5 des faits miniers Bitcoin de la semaine

Dans cette nouvelle édition de notre résumé classique de l’actualité sur le minage de Bitcoin, la dernière de 2021 est mise en évidence. De même, sont abordés les points liés aux attentes de l’entreprise au cours de cette nouvelle année 2022. Comme toujours, à partir de toutes les informations générées au cours de la dernière 7 jours, les 5 plus importants sont sélectionnés. Voici les titres :

L’exploitation minière de crypto à la hausse en Thaïlande en raison de l’interdiction en Chine La chaleur croissante augmente la consommation d’électricité par S19 La nouvelle société Gem Mining a déjà 1,25 EH / s L’Amérique latine est prête à recevoir des sociétés minières en 2022. Marathon pourrait augmenter son espace dans la puissance de hachage de Bitcoin de 600 %.

L’extraction de crypto en hausse en Thaïlande en raison de l’interdiction en Chine

L’interdiction du minage de Bitcoin en Chine n’est pas sans répercussions dans le monde. Cela est principalement dû à la quantité de hachage qui se trouvait à l’intérieur des frontières nationales de cette nation. Un nombre immense de sociétés minières ont commencé le processus de migration vers d’autres latitudes, en particulier celles plus proches de chez nous.

L’un des pays qui accueille les mineurs déplacés est la Thaïlande. Mais il ne s’agit pas avant tout d’une délocalisation d’entreprises chinoises, mais plutôt d’investisseurs thaïlandais qui profitent des prix bas du matériel d’occasion. De cette façon, rapporte CoinTelegraph, l’exploitation minière au détail augmente considérablement en Thaïlande.

La proximité de la Chine avec cette autre nation, permet des frais de port considérablement bas. Ainsi, la mise en place d’une mini ferme s’avère très économique, tandis que les bénéfices sont considérablement élevés. C’est pourquoi l’activité minière numérique connaît une fièvre en Thaïlande. Malgré cela, des gains importants pourraient se multiplier avec la hausse des prix de la crypto-monnaie la plus populaire en 2022.

L’augmentation de la chaleur augmente la consommation d’énergie du S19

La dernière des études de la société Braiins, propriétaire du pool minier Bitcoin Slushpool, montre des données importantes du S19. Il s’agit de la dernière machine minière du fabricant chinois Bitmain. Il aurait des problèmes avec l’augmentation de la température, ce qui amènerait l’ASIC à consommer une plus grande quantité d’énergie.

A noter que la série S19 est variée. Cependant, le problème du chauffage et de la consommation semble englober les différents modèles de cette série. Par conséquent, la forme susmentionnée garantit qu’en atteignant la température de 75 °, la machine individuelle pourrait consommer jusqu’à 3,5 kilowatts. L’étude souligne que ces mineurs sont plus sensibles à la chaleur que les anciennes versions comme le S17.

Quoi qu’il en soit, le problème ne semble pas avoir un effet néfaste sur la durée de vie de l’équipement. Cependant, une consommation d’énergie élevée pourrait signifier une perte de rentabilité selon le taux d’énergie du lieu où vous opérez. En termes simples, si le pays où la machine est allumée a des coûts d’électricité faibles, cette information n’est pas importante.

La dernière en date de 2021, est menée par l’étude de la firme Braiins sur la plus grande consommation des machines de minage Bitcoin S19 avant une plus grande quantité de chaleur. Source : cerveaux

La nouvelle société Gem Mining a déjà 1,25 EH / s

Dire que l’exploitation minière de Bitcoin est l’une des entreprises les plus rentables au monde n’est pas un cliché ou un lieu commun. C’est une réalité visible de tous et la société Gem Mining en est l’un des cas les plus palpables. La firme, fondée par l’ancien marine américain John Warren, occupe en peu de temps déjà 1% de toute la puissance de calcul de Bitcoin.

Pour se faire une idée de l’ampleur que cela signifie, il faut dire que la mine Warren compte quelque 13 mille machines en fonctionnement. Ce dernier vaut 1,25 EH/s. Il est à noter que 1 PH/s équivaut à 1 000 TH/s. Dans un calcul superficiel, vous parleriez d’un chiffre stupéfiant de 2 250 TH/s. Avec une telle puissance de calcul ou hashrate, Gem Mining génère 6,5 bitcoins par jour.

Comme si cela ne suffisait pas, CoinDesk rapporte que la société minière aurait fermé une entreprise pour 19 000 autres machines minières. Ils seraient pleinement opérationnels d’ici la fin de cette année 2022. Si vous vous demandez depuis combien de temps cette firme existe, la réponse est plus surprenante : depuis février 2021.

L’Amérique latine est prête à accueillir les sociétés minières en 2022

Dans le dernier des rapports de la firme Arca, les pays d’Amérique latine seraient parmi les principales destinations du minage de Bitcoin. L’important dans l’affaire est qu’une bonne partie de ces nations se sont préparées à cette étape d’accueil. Parmi les pays qui seraient déjà prêts à accueillir des sociétés minières figurent l’Argentine, le Paraguay et El Salvador.

La perspective pour cette nouvelle année 2022 est élevée en raison de l’interdiction ultra-connue du minage numérique en Chine. Comme déjà souligné, le pays asiatique était l’épicentre de l’exploitation minière mondiale avec 65% de toute la puissance de hachage de la monnaie numérique pionnière. À ce moment-là, les autorités nationales ont décidé d’éradiquer l’entreprise.

Le résultat fut une avalanche de mineurs partout dans le monde. La principale destination de ces transformateurs était les États-Unis. Certaines entités de la nation nord-américaine, comme le Texas et la Floride, ont annoncé leur volonté d’accueillir les mineurs expatriés à bras ouverts.

Marathon pourrait augmenter son espace dans la puissance de hachage Bitcoin de 600%

La puissante société minière Bitcoin cotée au Nasdaq, Marathon, pourrait connaître une croissance de 600% par rapport à sa place dans le hashrate mondial de cette devise. Ainsi, à l’horizon 2023, le nombre d’équipements miniers en possession de cette firme serait d’environ 200 mille ASIC. Calculez qu’avec 13 000 équipements, Gem Mining génère 6,5 bitcoins par jour.

Ainsi, à cette date, la société minière atteindrait l’objectif de 23,3 EH/s. Il convient de noter que la croissance de 600 % susmentionnée serait relative au niveau actuel, qui en soi est stupéfiant. Afin d’atteindre cet objectif, l’entreprise a conclu un nouveau contrat avec le fabricant Bitmain.

Ce dernier fournirait des milliers de machines S19 XP de dernière génération. Le nombre exact d’équipes n’a pas été communiqué. Il est à noter que ces unités par unité minent à environ 150 TH/s. L’incorporation du prochain lot d’équipements aura lieu entre juillet et décembre 2022, précise le portail CriptoNoticias.

