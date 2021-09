Minage de Bitcoin : les mouvements informationnels les plus importants de la semaine

En venant au numéro 55 de notre résumé de l’exploitation minière Bitcoin classique, nous vous présentons les mouvements les plus importants dans cette entreprise. Comme chaque semaine, nous passons en revue les 5 actualités les plus importantes de cette entreprise futuriste. Il est à noter qu’en dehors des nouvelles concernant Bitcoin, certaines liées au minage d’autres monnaies numériques sont touchées.

Des événements importants ont été mis en évidence au cours des 7 derniers jours dans les principaux portails d’information. Il s’agit notamment d’une importante collecte de fonds par Genesis Digital Assets. De même, dans l’exploitation minière de Monero, le pool P2Pool a fait ses débuts avec style.

Le nouveau paramètre de difficulté du réseau Bitcoin ne peut pas être exclu des principales nouvelles. Pour la cinquième fois consécutive, l’ajustement est à la hausse, ce qui rend le processus d’extraction de plus en plus complexe. Ce fait est lié à la récupération accélérée du hashrate de la plus importante des monnaies virtuelles.

La firme Genesis Digital Assets collecte une somme d’argent impressionnante. P2Pool commence à extraire Monero et occupe déjà 2% de son hashrate. Cinquième ajustement consécutif à la hausse de la difficulté de Bitcoin. Avec l’application Golem, l’éther peut être extrait à partir d’ordinateurs, mais les bénéfices sont minuscules. L’Ohio va créer une nouvelle méga ferme minière numérique.

La société Genesis Digital Assets collecte une somme d’argent impressionnante

Lors du deuxième tour de financement de la société minière Genesis Digital Assets, elle a levé environ 430 millions de dollars. Il s’agit de la plus grande somme d’argent que l’entreprise gagne de ses investisseurs. Parmi les entreprises qui ont mené le financement de la société minière, Paradigm se démarque.

Avec l’argent collecté, l’entreprise s’étendrait à d’autres endroits où elle pourrait avoir accès à des sources d’énergie renouvelables. La destination des fonds pourrait également être l’achat d’équipements miniers Bitcoin. Cependant, cette possibilité ne semble pas être la première sur la liste des priorités.

“Alors que nous travaillons vers notre objectif d’atteindre 1,4 gigawatt en ligne d’ici 2023, le capital levé au cours de ce cycle sera utilisé pour étendre nos opérations à des endroits où il existe des sources d’énergie propre”, a déclaré un responsable de l’entreprise.

P2Pool commence à miner Monero et occupe déjà 2% de son hashrate

Le pool de minage de crypto-monnaie P2Pool, a commencé ses offres dans l’option d’exploiter la crypto-monnaie XMR de Monero. Presque immédiatement, on a su que ce pool de mineurs a une moyenne de 60 TH/s, ce qui lui donne 2% de la puissance de calcul globale du réseau susmentionné.

XMR est une monnaie axée sur la confidentialité des utilisateurs grâce à sa modalité Blockchain opaque. Ce fait en fait l’une des crypto-monnaies les plus avantageuses pour protéger la vie privée des personnes contre les régulateurs et les collecteurs d’impôts. Selon les adeptes de Monero, cette crypto-monnaie est ce dont rêvait Satoshi Nakamoto pour Bitcoin.

Quoi qu’il en soit, à peine une semaine s’est écoulée pour que ce pool se classe parmi les options préférées des mineurs XMR. Il est à noter que P2Pool est une entreprise de longue date. Ce qui est nouveau, c’est sa disponibilité pour extraire la crypto-monnaie la plus sûre de tout l’écosystème.

Cinquième ajustement à la hausse consécutif en difficulté Bitcoin

La récupération du hashrate Bitcoin se poursuit à un rythme soutenu. Rétrospectivement, la répression chinoise contre les mineurs semble appartenir à un passé flou, même si elle s’est produite il y a quelques mois à peine. De même, certaines provinces continuent d’être témoins d’épisodes de persécution contre l’exploitation minière de Bitcoin.

Mais l’augmentation de la puissance de calcul du Bitcoin, dans le même temps, a un impact sur la difficulté du minage. Ces ajustements se produisent automatiquement tous les 2 016 blocs, ce qui équivaut à environ deux semaines. Ils servent à stabiliser le rythme de 10 minutes pour chaque bloc traité par les mineurs.

De cette façon, la difficulté à miner est placée à 19T et c’est la cinquième augmentation de complexité qui se produit dans ce réseau d’affilée. Ce dernier montre que le taux de récupération et de santé du réseau Bitcoin Blockchain est dans un bon état.

L’une des nouvelles les plus frappantes de cette semaine pour l’exploitation minière de Bitcoin, a été le cinquième des mouvements haussiers de la difficulté qui se produit d’affilée. Apparemment ce ne sera pas le dernier. Source : BTC.com

Avec l’application Golem, vous pouvez extraire de l’éther à partir d’ordinateurs, mais les bénéfices sont minimes

Dans l’un des mouvements les plus importants de cette semaine dans l’exploitation minière, pas Bitcoin, mais Ethereum, le réseau Golem se démarque. Cette entreprise a lancé l’application Thorg avec laquelle Ether peut être extrait à partir d’ordinateurs de bureau ou portables et avec le système d’exploitation Windows. Cependant, la production est lente et cela peut prendre beaucoup de temps avant de réaliser un profit.

Un aspect important est que l’application est développée en arrière-plan en profitant de la puissance inutilisée du GPU. De plus, les récompenses ne sont pas reçues directement dans Ether, mais dans GLM, le jeton de la société Golem Network susmentionnée.

Pour exécuter l’application, il est obligatoire d’avoir Windows 10 ou plus. Dans le même temps, vous devez disposer d’une carte graphique d’au moins 6 gigaoctets. En d’autres termes, il doit s’agir d’un ordinateur haut de gamme. Bien que ce soit un moyen de générer des revenus passifs, ce n’est pas le plus rentable de tous.

Une nouvelle méga ferme minière numérique sera créée dans l’Ohio

La société BIT Mining va créer une nouvelle installation minière Bitcoin dans l’Ohio, aux États-Unis. Il aura une capacité de production de 85 mégawatts de puissance. La création de cette ferme minière se ferait en partenariat avec Viking Data Center. En revanche, on constate que l’installation du centre nécessite un investissement d’environ 13 millions de dollars, selon CoinTelegraph.

De même, il est frappant de constater que la construction de ce centre minier se fera en trois étapes. Le premier se terminerait d’ici octobre 2021 et serait composé de 11 MW. Les deuxième et troisième phases du projet seront lancées successivement en novembre 2021 et février 2022 et auront respectivement une capacité de 39 et 35 MW.

C’est un laps de temps rapide pour une construction d’une telle ampleur. De même, c’est un mouvement qui pourrait être utilisé par les deux sociétés pour le développement d’activités minières pour Bitcoin et autres crypto-monnaies.

