Minage de Bitcoin : les pays d’Amérique du Sud ont fait la une des journaux cette semaine

Dans ce 61e numéro de notre revue hebdomadaire classique de l’actualité minière Bitcoin, deux pays d’Amérique du Sud se démarquent. D’importantes sociétés minières dans le monde s’intéressent non seulement au Paraguay et à l’Argentine, mais mettent déjà en place leurs centres d’exploitation.

Parmi les autres nouvelles importantes qui ont été mises en évidence dans les principaux portails, figure le nouveau rival minier des États-Unis. D’autre part, on savait que certains dirigeants de Wall Street seraient à l’origine d’une nouvelle grande société minière dans le pays nord-américain.

Comme vous pouvez le voir, c’est une nouvelle semaine pleine d’événements importants pour cette entreprise. Par ailleurs, il convient de noter que le hashrate de la plus populaire des monnaies numériques, reste dans une solide position de croissance. En parallèle, la difficulté de miner la Blockchain Bitcoin, ne cesse de s’amplifier.

Ce sont les faits saillants de l’actualité de cette rafle minière Bitcoin

Comme d’habitude, notre résumé hebdomadaire classique consacré au minage de Bitcoin, met en évidence les 5 nouvelles les plus importantes des 7 derniers jours et cette fois, les pays d’Amérique du Sud émergent comme les protagonistes. Voici les principaux titres sélectionnés pour cette édition :

La plus grande ferme de toute l’Argentine sera installée à Cordoue par Bitfarms. Argo Blockchain investira environ 2 milliards de dollars dans une ferme du Texas. La nouvelle société minière est dirigée par des dirigeants de Wall Street. Le Laos va-t-il renverser les États-Unis en tant qu’épicentre minier ? offres Le Paraguay pourrait attirer de grandes sociétés minières.

La plus grande ferme de toute l’Argentine sera installée à Cordoue par Bitfarms

La première nouvelle dans laquelle les pays d’Amérique du Sud se démarquent concerne la société minière Bitcoin, Bitfarms. Elle réalise depuis plusieurs mois d’importants investissements en Argentine. Maintenant, l’emplacement de son nouveau projet déjà annoncé est connu. C’est ce qui pourrait être la plus grande ferme minière de tout le pays et sera située à Cordoue.

Il convient de noter que cette société a ses origines en Argentine en tant qu’idée des citoyens de ce pays. Cependant, son centre juridique appartient au Canada, où il compte une demi-douzaine de bureaux. De plus, elle est cotée aux bourses de New York et de Toronto. En termes simples, c’est l’une des entreprises les plus importantes de son genre au monde. Désormais, en alliance avec la compagnie d’électricité Albanesi, ils vont créer une gigantesque ferme minière.

Il est souligné que l’approvisionnement en électricité est d’origine privée, ce qui signifie que Bitfarms ne touchera pas à l’approvisionnement national. « Il s’agit d’un contrat d’achat et de vente d’énergie entre des parties privées », a souligné Damián Polla, un cadre de la compagnie minière. La ferme aura une capacité de 210 MW et consiste en un investissement de 210 millions de dollars.

Argo Blockchain investira environ 2 milliards de dollars dans une ferme du Texas

Mais si la ferme de Bitfarms en Argentine a l’air grande, il convient de souligner que celle d’Argo Blockchain au Texas l’éclipsera. Le PDG de cette entreprise britannique, Peter Wall, a mis en avant l’utilisation des énergies renouvelables pour l’exécution des opérations minières.

D’autre part, on savait que la société investira environ 2 milliards de dollars dans la construction du centre de traitement de données Blockchain. Ce gigantesque parc aura une capacité de consommation de 800 MW, ce qui en fait l’un des plus grands de la planète. La ferme sera située dans l’ouest du Texas.

D’autres données importantes de ce projet soulignent que les opérations du centre minier commenceront à la mi 2022. Wall a souligné dans son compte sur le réseau social Twitter, qu’il est ravi que « la construction prenne forme ».

Une nouvelle société minière est dirigée par des dirigeants de Wall Street

Dans un spectacle de crypto-monnaies conquérant le monde financier, une nouvelle société minière Bitcoin est dirigée par des dirigeants de Wall Street. Il s’agit de Prime Blockchain ou PrimeBlock. Cette entreprise serait en phase de sélection d’une équipe de direction inaugurale après avoir lancé son processus d’extraction de crypto-monnaie numérique.

Le point culminant de l’affaire est que d’importants dirigeants de Wall Street seraient en charge de l’entreprise. L’un d’eux est le PDG, Gaurav Budhrani, qui est un cadre chevronné du géant financier Goldman Sachs. Un autre des vétérans de WS entrant dans la société est Alan Konevsky, un ancien responsable de Mastercard, tZero et d’autres sociétés financières concernées.

La conversion de ces deux dirigeants importants intervient quelques semaines après que la société a commencé à exploiter Bitcoin. Rappelons que les data centers de la firme sont situés en Caroline du Nord et au Tennessee.

Le Laos renversera-t-il les États-Unis en tant qu’épicentre minier ?

Le principal rival des États-Unis dans l’exploitation minière de Bitcoin, il semble qu’il ne s’agisse pas de l’un des pays d’Amérique du Sud, mais d’un pays asiatique. Il s’agit du Laos, dont les autorités ont de grandes ambitions de générer des ressources grâce au business de l’exploitation minière numérique. L’avantage serait sa proximité avec la Chine, qui lui permet d’importer confortablement des équipements ASIC et de laisser de la place aux mineurs de ce pays.

En Amérique du Sud, des pays comme le Paraguay ont de grands avantages pour que des milliers d’exploitations agricoles s’installent à leurs frontières. Cependant, son éloignement n’en fait pas un concurrent des États-Unis dans ce domaine. Ce dernier se démarque malgré le fait qu’il n’y a pas quelques entreprises qui ont leurs projets dans cette nation sud-américaine.

Le plan pilote du gouvernement lao pourrait générer jusqu’à 190 millions de dollars pour les caisses nationales. Le plan a été présenté par des représentants du gouvernement au Parlement. De même, il est à noter que récemment, l’interdiction du commerce et de l’exploitation minière a été levée.

Parmi les avantages des pays d’Amérique du Sud à héberger des centres miniers Bitcoin, se trouve le barrage d’Itaipu au Paraguay. Source : ABC

La rentabilité offerte par le Paraguay pourrait attirer de grandes sociétés minières

L’importance des pays d’Amérique du Sud pour l’activité minière de Bitcoin a déjà été soulignée. Le premier cas, l’Argentine, est accompagné du Paraguay. Dans ce pays, les excédents d’énergie propre sont extrêmes et son niveau d’industrialisation est faible.

Les deux sont des ingrédients qui poussent les autorités à faire appel à des investissements externes et l’un d’eux est le minage numérique. L’une des sociétés qui participent à cet appel est FutureFintech, une société dédiée à cette activité et cotée au Nasdaq.

Les plans de cette société seraient basés sur la construction d’un centre de données dans la ville d’Oviedo. Il y a deux facteurs mis en évidence par les dirigeants de l’entreprise, qui les encouragent à entreprendre dans la nation latino-américaine. L’un d’eux est le soutien du gouvernement. L’autre est l’abondance des ressources naturelles trouvées à l’intérieur des frontières du Paraguay.

