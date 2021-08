Minage de Bitcoin : semaine chargée en actualités

in

Une nouvelle semaine se termine de manière chaotique pour les crypto-monnaies, essentiellement pour Bitcoin et son processus de minage numérique. Petit à petit, le fantôme de porcelaine commence à disparaître de la scène. Cependant, cela ne veut pas dire que leur influence ne continue pas d’avoir un effet sur tout ce qui touche à l’activité minière dans le monde.

Dans ce résumé, certains des événements les plus importants de la semaine dernière dans le cadre du minage de crypto-monnaie sont analysés. Non seulement le processus de génération de Bitcoin est revu, mais d’autres devises numériques importantes peuvent être exploitées.

On peut dire que les profits des mineurs ont augmenté de manière significative. Selon certains portails d’analyse présentés ci-dessous, les représentants de cette entreprise ont reçu en un mois, plus de 833 millions de dollars.

Ce sont les nouvelles les plus importantes de la semaine dans le minage de Bitcoin

Comme toujours, dans ce résumé habituel, les nouvelles les plus importantes de la semaine dans le domaine du minage de Bitcoin sont présentées. Bien que ceux-ci soient abondants et puissent prolonger considérablement ce travail, seuls les cinq éléments d’information les plus remarquables y sont sélectionnés. Voici les titres :

Les mineurs de Bitcoin reçoivent 833 millions de dollars en un mois La société minière Stronghold présente une introduction en bourse pour financer son expansion La difficulté d’extraction de Bitcoin augmente pour la première fois depuis le 29 mai Le Paraguay est en train de devenir une autre destination attrayante pour les mineurs chinois bien aux États-Unis?

Les mineurs de Bitcoin reçoivent 833 millions de dollars en un mois

Selon la firme Blockchain.com, dans la période du 27 juin au 27 juillet 2021, les revenus des mineurs étaient exceptionnels. En ce sens, au cours de cette semaine, un cycle important s’est clôturé qui marque une reprise de la dynamique de l’exploitation minière de Bitcoin. Ainsi, le montant total collecté par les mineurs était de 833 millions de dollars au cours de la période de ce mois.

Cette reprise soulignée se divise en deux aspects fondamentaux. Le premier est l’augmentation du prix du Bitcoin. Le second concerne la récupération relative de la puissance de hachage minier de la principale crypto-monnaie. Il est à noter qu’au moment de la rédaction, le prix du Bitcoin se situe à 41 500 $ par pièce.

De son côté, le hashrate ou puissance de calcul de cette monnaie virtuelle est toujours en train de se redresser. Il ressort que les déconnexions restent à un taux élevé en Chine. Cependant, les reconnexions des mineurs qui ont émigré vers d’autres pays, ainsi que les nouveaux entrants, augmentent la proportion du hashrate.

Au fil des jours, l’ampleur des nouvelles connexions et reconnexions dépasse celle des déconnexions. C’est une tendance qui marquera la reprise du hashrate de cette crypto-monnaie.

Stronghold mining company, présente son introduction en bourse pour financer son expansion

Les sociétés dédiées au minage de Bitcoin, continuent de prendre des mesures en vue de leur entrée en bourse et, cette semaine déplacée, Stronghold se démarque. Il s’agit d’une société américaine qui a demandé une offre publique initiale (IPO) à la Securities and Exchange Commission (SEC) du pays nord-américain.

Avec cette aspiration à devenir publique, Stronghold aspire à financer son expansion dans le secteur minier de Bitcoin. De cette façon, ce type de mouvements à grande échelle, où la crypto-monnaie régnante est présente en bourse, la rend plus solide et donne plus de confiance aux investisseurs. Ce sont des pas de géant vers l’appréciation du capital du prix du Bitcoin.

L’introduction en bourse de la société est d’environ 100 millions de dollars. Il est souligné que l’un des piliers de Stronghold, comme ils le défendent, est l’exploitation minière durable et verticale de Bitcoin. Avec cela, ils s’efforcent de maintenir une entreprise respectueuse de l’environnement.

La difficulté d’extraction de Bitcoin augmente pour la première fois depuis le 29 mai

La reprise relative déjà soulignée du hashrate Bitcoin avec l’augmentation des connexions de fermes minières, pourrait amorcer une tendance de reprise définitive. Du coup, la puissance de calcul, tout en restant dans une sorte de zigzag, semble désormais franchir une sérieuse étape. Il est situé à 127,55 EH/s.

Le résultat direct de cette croissance est que la difficulté de l’exploitation minière a augmenté pour la première fois depuis fin mai. De cette façon, une chaîne de quatre ajustements consécutifs à la baisse est rompue, qui a commencé le 29 mai.

Cette tendance à la baisse de la difficulté a abaissé son niveau du 25T historique à 13,67T. Dans ce dernier ajustement, la difficulté se positionne à 14,50T, soit 6,3% de plus que le précédent ajustement. En revanche, le prochain changement du niveau de cet indice se fera à la hauteur du bloc 695 520. Cela correspond à une période approximative de douze jours.

La reprise du hashrate Bitcoin, qui a fait place à la difficulté accrue du minage lors du dernier ajustement, est l’une des nouvelles les plus importantes de la semaine. Source : Coinwarz

Le Paraguay est en train de devenir une autre destination attrayante pour les mineurs chinois

Une autre nouvelle importante de cette semaine chargée pour le minage de Bitcoin remonte à l’un des endroits les plus cachés d’Amérique latine. C’est le Paraguay, un pays où séjourneront des milliers de mineurs de cette crypto-monnaie de la République populaire de Chine.

Selon certains portails d’information liés aux crypto-monnaies, environ 8 groupes miniers de la nation asiatique ont manifesté leur intérêt pour le Paraguay. On s’attend à ce que, d’ici trois ans, la nation sud-américaine puisse accueillir un grand nombre de fermes. Elle pourrait ainsi devenir l’une des principales régions minières du continent.

Tout cela serait facilité si un projet de loi du parlement de ce pays sur la réglementation de l’exploitation minière de Bitcoin était approuvé. Selon les médias susmentionnés, le Paraguay pourrait recevoir jusqu’à 500 000 mineurs sur son territoire. Il est à noter que ce pays dispose d’importantes réserves d’énergie hydroélectrique, dont beaucoup ne sont pas utilisées en raison du manque d’industrialisation dans certaines régions.

Fermes minières roulantes : pourquoi tout le monde n’a-t-il pas l’air bien en Amérique ?

Beaucoup pensent que le minage de Bitcoin ne cesse d’étonner par ses nouveautés et l’ingéniosité de ses représentants. Et ce jugement ne semble pas contraster avec la réalité. En témoignent les fermes roulantes qui circulent aux États-Unis. Oui, des fermes roulantes !

Il s’agit de gros camions destinés à abriter un certain nombre d’équipements miniers numériques. Pour les passionnés de Bitcoin, il est impossible de ne pas avoir l’air sympathique à l’initiative. Malgré cela, tout le monde n’est pas satisfait de l’existence de ces fermes.

Dans certaines villes des États-Unis comme Massena, dans l’État de New York, ils ont demandé à ces fermes de déménager ailleurs. Selon les médias, les camions encombraient les routes et la vision n’est pas, esthétiquement, du goût de tout le monde. Les autorités de la région ont qualifié ce jeu de “contamination visuelle”.

