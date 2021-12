Minage de bitcoins entre pools actifs et inactifs au cours de cette semaine d’actualités

Une nouvelle semaine se termine dans l’activité minière de Bitcoin où les nouvelles entre les pools et les lois réglementaires donnent le ton. Dans cette 67e édition de notre résumé minier classique, l’avant-dernière de cette année, nous apportons un bref résumé des 5 informations les plus importantes.

Parmi ceux-ci, les deux côtés de la médaille se démarquent parmi les pools miniers Bitcoin. D’un côté, bitcoin.com semble mourir. D’autre part, Braiins, propriétaire du pool Slushpool, s’agrandit en offrant des opportunités d’emploi à des personnes originaires d’Amérique latine. La firme a l’intention d’étendre ses opérations dans plusieurs pays du sous-continent qui présentent un sol fertile pour l’exploitation minière numérique.

D’autre part, il souligne que la génération de bitcoins a atteint 90 % de la circulation de son émission totale. Cela signifie que d’ici 2140, les mineurs ne devront distribuer que 10% des 21 millions de bitcoins existants. Un tel fait garantit l’appréciation à long terme de la plus populaire des monnaies numériques compte tenu de l’expansion accélérée de l’entreprise.

Voici les 5 nouvelles sur le minage de Bitcoin cette semaine

Comme chaque semaine, CriptoTendencia vous présente un résumé des 5 actualités les plus importantes parmi les dizaines d’informations liées au minage de Bitcoin. Il ressort qu’étant une entreprise en plein essor et l’une des plus rentables au monde, cela en fait l’un des principaux générateurs d’informations. Voici les gros titres de cette semaine :

90% des bitcoins ont déjà été extraits. Les revenus des mineurs atteignent 809 millions de dollars jusqu’à présent en décembre. Le Sénat paraguayen approuve le projet de loi sur la réglementation de l’extraction de crypto. Braiins recherche des talents d’Amérique latine pour se développer. Qu’en est-il du pool bitcoin.com?

90% des bitcoins ont déjà été minés

La plus importante des monnaies numériques en capitalisation boursière, Bitcoin, a atteint un nouveau record cette semaine. Lundi dernier, le chiffre de 90 % de la génération totale de Bitcoin a été atteint. En d’autres termes, sur le total de 21 millions de pièces existantes, 18,89 millions de BTC ont déjà été extraits. Ces données ont été collectées par CoinDesk.

L’aspect important de tout cela est que les données correspondent au temps écoulé depuis que le premier BTC a été extrait. Cela s’est produit le 9 janvier 2009. Dans cette phase, la tendance à l’appréciation du prix de la crypto-monnaie pionnière prend tout son sens. Ainsi, s’il n’y en a que 21 millions et en 12 ans 90% a été miné. En février 2140, lorsque la dernière pièce sera extraite, 120 ans se seront écoulés. En d’autres termes, pendant cette période, 10 % de l’approvisionnement total sera extrait dans une entreprise qui continue de se développer.

Au fil du temps, il y aura des machines de minage de 3000 ou 4000 TH/s qui n’exploiteront que quelques satoshis. De plus, d’ici là, ces fractions de pièces pourraient valoir à peu près la même valeur qu’un BTC actuellement. Bien que ces lignes puissent être classées comme une spéculation audacieuse, la tendance indique que c’est le plus probable.

Les revenus des mineurs atteignent 809 millions de dollars jusqu’à présent en décembre

La baisse actuelle du prix du Bitcoin et la difficulté croissante du minage rendent le minage de cette monnaie virtuelle moins rentable. En ce sens, le montant extrait au cours des 1er et 17 décembre, exprimé en dollars américains, atteint 809 millions de dollars. Cela équivaut à une moyenne de 47,5 millions de dollars par jour collectés par les mineurs.

Bien qu’il s’agisse d’un chiffre important, il faut noter qu’il est notablement inférieur à celui correspondant au mois de novembre. Au cours des 17 premiers jours de ce mois, le total extrait était de 1,032 milliard de dollars en Bitcoin. Cela équivaut à plus de 60,7 millions de dollars par jour. Ces données sont extraites de Blockchain.com.

Ce chiffre de collecte par les mineurs devrait continuer à baisser à mesure que de plus en plus de machines sont intégrées. Cela augmente le hashrate total et, en parallèle, la difficulté. Si à cela s’ajoute l’entrée possible du marché de la crypto dans un nouvel hiver, les probabilités que les profits diminuent considérablement sont élevées.

Une tendance probable à la baisse des revenus des mineurs figure parmi les plus grandes nouvelles concernant l’exploitation minière de Bitcoin cette semaine. Source : Blockchain.com

Le Sénat paraguayen approuve le projet de loi sur la réglementation du minage de cryptomonnaies

L’activité minière de Bitcoin est parmi les plus rentables au monde. Pour l’Amérique latine, il ne semble pas y avoir d’exception à la règle. Par conséquent, l’un des pays les plus attractifs pour la génération de bitcoins est le Paraguay, en raison de ses excédents énergétiques. Il convient de noter que cette nation manque d’une industrialisation solide et d’une énorme puissance de production d’électricité.

En vertu de ces prémisses, des investissements internationaux sont nécessaires pour utiliser cette énergie. Ainsi, l’activité la plus appropriée pour progresser dans ce domaine semble être l’exploitation minière. Pour cette raison, les autorités de la nation sud-américaine travaillent sans relâche pour stimuler l’utilisation des monnaies numériques à l’intérieur de ses frontières.

Le plus récent a été l’approbation d’un projet de loi par le Sénat pour discuter des bases de la réglementation du commerce minier et cryptographique. Ainsi, pour l’année prochaine 2022, le pouvoir législatif paraguayen sera en train de débattre et de préparer le cadre réglementaire de cette entreprise basée sur la technologie Blockchain.

Brains recherche des talents d’Amérique latine pour se développer

La société d’origine tchèque Braiins, propriétaire du plus ancien pool minier Bitcoin au monde, Slushpool, a annoncé une nouvelle croisade. En ce sens, la firme vise l’expansion de ses activités minières dans le sous-continent latino-américain. Pour ce faire, ils sont en train de recruter des talents pour travailler avec elle.

De cette façon, les personnes qui vivent dans l’une des nations latines pourront postuler pour un poste au sein de Braiins. Les options sont variées et peuvent être trouvées dans la promo officielle de l’entreprise. Parmi les options intéressantes pour les projets de l’entreprise, des pays comme le Paraguay et l’Argentine se démarquent.

Il convient de noter que ces nations sont parmi les destinations les plus prometteuses pour l’exploitation minière après l’interdiction en Chine. Les faibles coûts de l’énergie et les paroles amicales des gouvernements, ainsi que la stabilité politique, notamment au Paraguay, en font des destinations attrayantes pour un nombre important d’entreprises de ce type.

Qu’en est-il de la piscine bitcoin.com ?

Une autre nouvelle notable concernant les pools de minage Bitcoin concerne bitcon.com. Cette entreprise était une piscine à faible hachage. Cependant, leur nombre semble assez maigre depuis un certain temps. Cette société appartient à l’investisseur Roger Ver.

A ce jour, le pool représente environ 254 jours d’inactivité. La puissance de hachage, même si depuis 2016 elle a toujours été modérée, elle décline maintenant rapidement. Une autre des données qui attire l’attention est que le hachage de ce pool n’a pas été suffisant pour pouvoir extraire un bloc depuis juillet dernier de cette année.

De leur côté, certains utilisateurs de Twitter, mis en évidence dans CriptoNoticias, soulignent que le pool ne prend pas en charge la création de nouveaux comptes. Tout cela suggère que cette entreprise est sur le point de disparaître au sein de la course darwinienne du marché des crypto-monnaies.

