Minage : la numérisation ne peut plus attendre

Le géant du secteur public Coal India Ltd (CIL) a engagé Accenture Solutions Private Ltd en tant que consultant pour numériser l’exploitation minière dans sept mines à ciel ouvert.

Le nouveau régime du Centre, dans lequel les mines sont attribuées par voie d’enchères selon un modèle de partage des revenus, est venu comme un vent de changement pour le secteur. Les mines étant mises en sac après avoir proposé des primes élevées, les acteurs de l’industrie doivent pousser la numérisation pour optimiser les processus de base et réduire les coûts s’ils veulent assurer un bon retour sur investissement. Aucun vol, une distribution et une utilisation finale appropriées grâce à la numérisation deviennent nécessaires pour augmenter les revenus et protéger les résultats.

Des sociétés minières comme Coal India, Tata Steel Mining, JSW Steel, Hindustan Zinc et NMDC, entre autres, étudient activement l’automatisation numérique pour atteindre une plus grande efficacité opérationnelle et des économies d’échelle plus élevées et suivre la dynamique nouvellement formulée de l’exploitation minière. marché. Selon Ranjan Nayak, directeur de l’exploitation, JSW, entreprise minière d’Orissa, « le mécanisme d’enchères a offert de grandes opportunités d’investir et de créer une infrastructure numérique dans le secteur minier. Nous estimons que l’automatisation dans l’exploitation minière vaudrait 4,6 milliards de dollars d’ici 2024. »

Le géant du secteur public Coal India Ltd (CIL) a engagé Accenture Solutions Private Ltd en tant que consultant pour numériser l’exploitation minière dans sept mines à ciel ouvert. Il s’est fixé un objectif ambitieux d’augmenter la production des sept mines de 100 MT – celles-ci avaient produit 186 MT au cours de l’exercice 21, ce qui représentait 32 % de la production totale de CIL de 596 MT au cours de cet exercice.

Selon CIL CMD Pramod Agrawal, « bien que Coal India ait mis en œuvre une multitude d’initiatives numériques dans ses processus internes, il s’agit de la première grande tentative visant à résoudre de manière globale un éventail de problèmes liés aux opérations minières et à la gestion des systèmes, afin d’augmenter la production de charbon. Conjugué à la mise en place de l’ERP (Enterprise Resource Planning), il devrait nous donner de bons résultats.

Accenture Solutions vise à atteindre l’objectif d’ici la fin de l’exercice 23. Ses systèmes numériques amélioreraient la planification, le suivi des projets, les opérations et l’expédition, les engins de terrassement lourds étant équipés de capteurs numériques pour surveiller l’efficacité à tous les niveaux, a déclaré une source de l’entreprise.

Dans le même esprit, Tata Steel Mining, une filiale de Tata Steel, numérise les opérations minières et sa chaîne de valeur avec l’informatique quantique, la surveillance de la qualité en temps réel, l’accessibilité des données et l’intelligence du marché. « L’automatisation numérique vise à réaliser des économies d’environ 1 milliard de dollars », déclare son directeur général, MC Thomas.

Sumit Deb, CMD de NMDC, s’attend à ce que la numérisation optimise les coûts tout en contribuant à réduire l’empreinte carbone de la chaîne de valeur minière. L’intégration du transport en ligne, du système de surveillance, des systèmes d’échantillonnage automatisés et des systèmes de surveillance des bandes transporteuses avec les opérateurs est vitale pour les processus et les coûts tout au long de la chaîne de valeur minière, dit-il.

Arun Mishra, PDG d’Hindustan Zinc, estime que puisque les données et l’apprentissage automatique sont essentiels à l’automatisation de la verticale minière, les partenariats sont devenus nécessaires pour les acteurs de l’industrie. Il souligne que 97% des mines d’Hindustan Zinc ont été rendues compatibles Wi-Fi dans le cadre de ses efforts de numérisation.

La demande de numérisation a poussé le fabricant d’équipements miniers Bharat Earth Movers (BEML) à travailler sur la conception de machines telles que le système de maintenance prédictive (PMS) qui peuvent empêcher les pannes soudaines. Pour détecter la maniabilité de la ressource humaine déployée dans diverses opérations, elle a développé à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) un système de surveillance automatique de la fatigue (AFMS). Un arroseur d’eau (WS) compatible avec l’IA est un autre produit qu’il a mis au point pour une exploitation minière plus efficace.

Selon son CMD MV Rajasekhar, « Des systèmes comme PMS, AFMS et WS activés par l’IA sont tous des innovations de 2021. Cela contribuerait grandement à optimiser les processus et les coûts, aidant ainsi les finances du mineur ».

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.