Mind Music Defi Project lance un label pour étendre son programme de sensibilisation à la santé mentale avec une tokenomics remaniée ⋆ ZyCrypto

Mind Music, un nouveau projet DeFi basé sur Smart Chain et axé sur la sensibilisation aux problèmes de santé mentale via la musique, vient d’annoncer le lancement de son label de musique selon un récent communiqué de presse.

Avec des préoccupations axées sur l’instabilité mentale longue et continue induite par la pandémie, Mind Music a pris sur lui de sensibiliser le public à l’état mental des masses à travers la musique. Il s’agit d’une approche adoptée par le projet pour offrir les possibilités de relever le défi.

Le lancement du label de musique verra la plate-forme étendre son programme de sensibilisation mentale au moyen d’une tokenomics remaniée.

Le nouveau développement verra Mind Music devenir son label indépendant. De cette façon, il peut libérer plusieurs angles qui aideraient le projet à collecter des fonds et à sensibiliser à la santé mentale.

Le jeton Mind Music créera le potentiel de construction d’un écosystème basé sur la cryptographie qui rassemblera les gens pour aider ceux qui souffrent de traumatismes mentaux et offrira également des avantages incroyables aux utilisateurs et aux investisseurs.

Selon l’annonce, la société a noté que la croissance du label Mind Music entraînera automatiquement une augmentation impressionnante de la richesse de ses détenteurs de jetons suivant le modèle de vente qu’elle adopte, en disant;

«Alors que 80% des bénéfices générés par les ventes de disques seront reversés à des associations caritatives de santé mentale et de prévention du suicide, 20% des bénéfices de toute vente de disques seront utilisés pour acheter et graver Mind Music Coint et augmenter encore sa valeur pour les détenteurs. Au fur et à mesure que le label Mind Music grandira, la richesse des investisseurs augmentera également. »

De plus, la pièce Mind Music a été conçue pour permettre une transaction rapide, sécurisée, évolutive et sûre pour les utilisateurs sans aucune intervention centrale.

