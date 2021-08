MinDeporte augmente le prix des médailles olympiques à Tokyo

in

Lors de la conférence de presse d’accueil des haltérophiles colombiens qui ont participé à Tokyo 2020, parmi lesquels Luis Javier Mosquera -lauréat de la médaille d’argent en 67 kilogrammes-, le ministre des Sports Guillermo Herrera a confirmé que les médaillés recevront plus d’argent pour avoir été sur le podium. Les prix ont été augmentés de près de 10 %.

“Il y a une nouvelle importante et c’est que nous avons décidé d’augmenter les prix pour les médailles de nos champions à Tokyo. Les médailles d’or seront d’environ 240 millions de pesos, soit une augmentation de près de 10%, l’argent à 133 millions et les bronzes de l’ordre de 95 millions”annonça Herrera.

Le ministre a ajouté que les entraîneurs de ces médaillés et les athlètes qui obtiennent une médaille aux Jeux Paralympiques Ils bénéficieront également des augmentations économiques. “Cela profitera non seulement aux médaillés, mais aussi à nos entraîneurs qui portent 50% de cette valeur et à nos athlètes paralympiques qui commenceront à participer le 25 août à Tokyo.”

Avant cette modification dans la remise des médailles, le gouvernement colombien a livré 218 millions pour l’or, 127 pour l’argent et 90 pour le bronze. Les lauréats des diplômes olympiques reçoivent également de l’argent.

La Colombie a jusqu’à présent trois médailles à Tokyo 2020. Luis Javier Mosquera et Mariana Pajón ont obtenu l’argent et Carlos Ramírez le bronze.