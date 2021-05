MindNode pour iPad et iPhone obtient de nouvelles fonctionnalités de contour pour améliorer vos brainstormings visuels

En janvier, le logiciel de cartographie mentale populaire MindNode pour Mac a reçu un nouvel ensemble de fonctionnalités. Aujourd’hui, ces outils pratiques arrivent sur iPad et iPhone avec la possibilité d’ajouter, de modifier et de supprimer des nœuds directement depuis la vue hiérarchique.

La mise à jour MindNode 2021.2 pour iPad et iPhone comprend des contours côte à côte avec mind mapping ainsi qu’une option de contour plein écran pour une expérience plus polyvalente.

Avec la mise en plan, vous pouvez ajouter, supprimer, mettre en retrait et extraire des nœuds directement, ainsi que les glisser-déposer pour les réorganiser dans la vue hiérarchique. Et la fonctionnalité sur iPhone et iPad fonctionne avec le tactile, le trackpad, le clavier externe et l’Apple Pencil.

La fonctionnalité sur iOS / iPadOS est également livrée avec un design rafraîchi:

Le contour a été mis à jour avec un nouveau design visuel. La nouvelle représentation linéaire permet de distinguer plus facilement les niveaux de nœuds et d’identifier la structure de vos pensées.

La nouvelle fonctionnalité de contour sur MindNode pour iPhone et iPad fait partie de l’abonnement Plus qui coûte 2,49 $ / mois ou 19,99 $ / an. Mais MindNode est un téléchargement gratuit depuis l’App Store à essayer avant de passer à la version premium.

Notes de version complètes 2021.2:

ENSEMBLE (PLUS) Capturez vos pensées sous une forme hiérarchique directement dans le plan. Ajouter, supprimer, mettre en retrait et surpasser les nœuds. Réorganisez vos idées en les faisant glisser et en les déposant. Modifiez votre carte mentale et votre plan côte à côte. INTERACTION DU PLAN (PLUS) Choisissez l’interaction qui vous convient le mieux. Le contour prend en charge le toucher, un clavier externe ou un trackpad. Vous pouvez également utiliser Scribble avec Apple Pencil pour ajouter vos idées. CONCEPTION DESSIN Le contour a été mis à jour avec un nouveau design visuel. La nouvelle représentation linéaire permet de distinguer plus facilement les niveaux de nœuds et d’identifier la structure de vos pensées. AMÉLIORATIONS DU PLAN (PLUS) • Ajout de la prise en charge de l’affichage de la carte mentale sur un écran externe tout en utilisant le contour en mode plein écran • Ajout d’une action «Afficher sur la carte mentale» pour révéler le nœud sur la carte mentale • Ajout de la prise en charge de l’indentation et de la mise en retrait à l’aide de gestes – faites glisser une ligne vers la gauche ou la droite • MindNode se souviendra désormais si un document a été fermé en utilisant le plan plein écran ou la carte mentale • Amélioration de la recherche dans le plan en ajoutant un indice pour supprimer les filtres pour afficher plus de résultats AMÉLIORATIONS • Ajout de l’action Exporter au panneau Actions • Amélioration du comportement de l’exportation de documents sous forme d’image lorsque la taille du fichier est trop grande • Actions de tri des nœuds désactivées lors de l’édition de texte

