Mindshare India nomme Vipasha Bhuptani à la tête de la planification des communications pour Content+

Bhuptani possède une riche et vaste expérience de près de 20 ans dans la planification et la stratégie de communication à travers des marques indiennes et internationales.

L’agence phare de GroupM, Mindshare India, a annoncé la nomination de Vipasha Bhuptani en tant que responsable de la planification des communications pour l’équipe Content+. Dans ce rôle, Bhuptani sera responsable de la mise en place de la planification verticale des communications pour les activités clés de l’agence. Elle renforcera encore l’offre Content + en affinant et en affinant les récits de communication de contenu stratégique, a déclaré l’agence. Bhuptani sera basé à Mumbai et rapportera à Ajay Mehta.

Bhuptani possède une riche et vaste expérience de près de 20 ans dans la planification et la stratégie de communication à travers des marques indiennes et internationales. Elle a travaillé en tant que planificatrice stratégique de marque pour diverses grandes marques de différents secteurs sur des marchés comme l’Inde, l’Europe et l’Asie du Sud-Est. Son expertise est dans la conception de stratégies de communication et de sensibilisation pertinentes.

« Vipasha a fait ses preuves dans la mise en œuvre d’initiatives de communication stratégique à travers diverses marques et marchés. Nous pensons que Vipasha jouera un rôle central dans l’accompagnement de nos clients dans la refonte de leurs stratégies de contenu », a déclaré Parthasarathy Mandayam, PDG de Mindshare South Asia.

Pour Ajay Mehta, vice-président senior, Mindshare Content+ and Partnerships, étant donné l’explosion du paysage du contenu et de la communication et avec l’émergence de nouvelles plateformes, formats et frameworks, il est nécessaire d’aborder et de construire un narratif de contenu pour notre ensemble de clients. « J’ai hâte de travailler en étroite collaboration avec Vipasha et je suis convaincu qu’elle renforcera encore nos offres de contenu. Son expertise en communication stratégique de marque améliorera davantage le parcours de contenu intégré de nos clients », a-t-il ajouté.

« Ce sont des moments passionnants dans le paysage du contenu alors que nous assistons à son hyper-croissance à travers les plates-formes et les formats. Aujourd’hui, les clients recherchent des conseils et de l’aide pour naviguer dans cet écosystème complexe. Je suis ravie de faire partie de la famille Mindshare alors que je me lance dans un voyage pour transformer le réseau narratif de contenu pour nos clients », a ajouté Bhuptani à propos de son nouveau rôle.

À lire aussi : The Sleep Company fait appel à Anil Kapoor comme ambassadeur de sa marque

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.