Mindshare nomme Prashant Nandan comme leader numérique, Nord et Est

Mindshare, une agence de GroupM, a nommé Prashant Nandan en tant que responsable numérique, Nord et Est. Dans ce nouveau rôle, Nandan sera responsable de la direction stratégique numérique et du leadership au sein du groupe numérique, a déclaré l’agence. En outre, il se concentrera également sur la création d’une entreprise à forte croissance et la stratégie de chiffre d’affaires pour Mindshare India. Il rapportera à Ruchi Mathur, vice-président senior, Nord et Est, Mindshare India, et à Gopa Menon, responsable numérique, Mindshare South Asia. De plus, il sera basé à Gurgaon.

Selon Menon, Nandan possède une expérience diversifiée dans le marketing numérique, la planification média et le commerce. « Nandan jouera un rôle important dans la croissance numérique de Mindshare North and East. Alors que Mindshare réoriente désormais ses activités autour des piliers de l’accélération, des résultats et d’une bonne croissance, je suis impatient de travailler avec lui pour façonner la phase continue de croissance et de transformation pour nos clients », a ajouté Menon.

Nandan apporte avec lui plus de 13 ans d’expérience dans l’industrie dans de multiples rôles stratégiques. Le rendez-vous intervient à un moment où le numérique a le vent en poupe. Par conséquent, l’agence espère que la nomination l’aidera à atteindre des niveaux plus élevés de performance commerciale, d’innovation et de stratégies axées sur les solutions numériques pour les clients. Avant de rejoindre Mindshare, Nandan était associé à Dentsu International en tant que vice-président, commerce et achats numériques.

Alors que Nandan a hâte d’amener Mindshare vers de plus hauts sommets avec la combinaison des médias, des données, du commerce et de la technologie, il est d’avis qu’il est essentiel de cartographier, planifier et créer les bons outils de communication dans cet espace numérique en constante évolution pour leurs clients à prospérer dans l’avenir.

« La forme de notre entreprise est en train de changer. Alors que nous continuons à nous associer à nos clients existants dans leurs parcours de transformation, nous recherchons également de nouveaux clients du tout nouveau monde. Nandan, avec son expérience et sa passion, jouera un rôle clé dans la conduite de ce nouveau récit de croissance homogène et bon pour nous », a déclaré Mathur.

