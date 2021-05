Mindshare remporte le prix de l’agence de l’année au FOMG

Le compteur d’endurance Boost a remporté l’or pour la meilleure utilisation des données et des informations et une médaille d’argent pour la meilleure utilisation du marketing en temps réel.

Mindshare India a remporté le très convoité Grand Prix : Agence de l’année et de nombreux autres métaux aux prix Festival of Media Global (FOMG) 2021. En plus du très convoité prix de l’Agence de l’année, Mindshare India a également remporté deux médailles d’or et trois d’argent.

Wheel Career from Home a remporté l’or pour la meilleure campagne pour une marque locale et deux argent pour l’impact et la meilleure utilisation des catégories numériques. Le compteur d’endurance Boost a remporté l’or pour la meilleure utilisation des données et des informations et une médaille d’argent pour la meilleure utilisation du marketing en temps réel.

Le Festival of Media Global Awards est le seul prix à célébrer les meilleures campagnes médiatiques du monde entier.

