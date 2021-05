Mindtree va acquérir NxT Digital Business de L&T pour Rs 198 cr

Selon les dépôts sur NSE, l’accord sera une transaction en espèces d’une valeur totale de Rs 198 crore qui devrait être achevée au plus tard le 31 juillet. L’entreprise aurait un chiffre d’affaires de Rs 37,59 crore pour FY21 et Rs 49,73 crore pour FY20.

Mindtree, la société informatique du groupe L&T basée à Bengaluru, a annoncé qu’elle avait signé un accord pour acquérir NxT Digital Business, la plate-forme IoT et IA basée sur le cloud du groupe L&T dans le cadre d’une transaction entre parties liées.

L’entreprise numérique NxT a été fondée en tant que start-up avec de larges capacités numériques au sein de L&T. Selon la société, NxT Digital Business a joué un rôle important dans les applications étendues de la technologie IoT et la numérisation de nombreux aspects des opérations de L&T, où de nombreux actifs ont été connectés et les usines ont été numérisées pour rendre les données opérationnelles de l’entreprise orientées vers une prise de décision objective.

NxT Digital Business tire parti de l’expertise approfondie du groupe dans le domaine de l’industrie avec des technologies émergentes telles que l’IoT industriel, l’intelligence artificielle, l’apprentissage automatique et la réalité augmentée et virtuelle, la géospatiale et la cybersécurité.

«Il y a une énorme opportunité à venir alors que les fabricants mondiaux et les entreprises industrielles adoptent de plus en plus des solutions, des systèmes et des processus intelligents axés sur l’Industrie 4.0, mais ont du mal à tirer parti des données et des analyses pour accroître l’efficacité et l’avantage concurrentiel», a déclaré SN Subrahmanyan, PDG et directeur général, Larsen & Toubro.

«L’expérience, le talent, l’expertise et les références de NxT Digital Business, associés à l’échelle mondiale de Mindtree, à son leadership technologique et à sa profonde compréhension du domaine et de la livraison, sont une puissante combinaison de concentration et de capacités pour répondre aux exigences des clients», a-t-il ajouté.

Commentant l’accord, Debashis Chatterjee, PDG et directeur général de Mindtree, a déclaré: «Cette acquisition complètera nos atouts importants dans la réimagination de l’expérience client, nous positionnant comme l’un des principaux partenaires pour exploiter les données et les analyses pour générer des informations et fournir des informations. services de transformation à nos clients. »

