Mindy Kaling partage la première photo de son fils Spencer pour son premier anniversaire

Mindy Kaling célèbre le premier anniversaire de son fils Spencer avec un joli cliché du grand jour du petit de 1 an. L’actrice et réalisatrice s’est rendue sur Instagram lundi pour partager la première photo publique de son fils, occupé à jouer avec ses ballons d’anniversaire. Le visage de Spencer n’est pas visible sur la photo, mais la combinaison ombrée du petit garçon était bien exposée aux côtés des ballons Mickey Mouse et Elmo.

“Vendredi était le premier anniversaire de mon fils Spencer”, a écrit la star de The Office en légende de la photo. “Ma fille Kit est assez prudente avec les nouvelles personnes. Pas ce gars. Si vous croisez un contact visuel avec Spencer, il s’illumine comme si vous étiez de vieux copains de guerre et il se dirige vers vous.” Avoir Spencer pendant la pandémie de COVID-19 était une « période isolée étrange », mais Kaling a déclaré « qu’à l’instant où elle a vu son petit garçon, elle savait qu’il « améliorerait tout. Et il l’a fait ! Elle a terminé le message d’amour avec le surnom de son petit: “Joyeux anniversaire, Spike!”

En janvier, Kaling a parlé à PopCulture de Sex Lives of College Girls de HBO Max et de la saison 2 de Never Have I Ever de Netflix en tant que nouvelle maman de deux enfants. “Ça fait beaucoup”, a-t-elle admis. “J’aime faire mon travail et diriger mes deux émissions et avoir deux enfants à la maison, dont l’un a moins de quatre mois, c’est un défi.”

Passer d’avoir sa fille Kit à la maison à Kit et Spencer a été un ajustement. “C’est comme passer d’un enfant à 12 enfants dans ma maison”, a-t-elle plaisanté. “On dirait que je cours, comme une garderie.” La star de Mindy Project a ajouté que si Kit est “vraiment intelligent” et “vraiment drôle”, son tout-petit est également “assez sceptique vis-à-vis des gens et des choses”, ce qui est son état par défaut depuis “environ trois jours”. Quant à Spencer, le petit garçon est “tout de suite à fond”.

“N’importe qui peut venir le chercher, et il sourit et rit, et il est tellement gentil”, s’est-elle exclamée. “Ma fille est gentille aussi, mais c’est un peu plus dirigé, sa douceur, et elle choisit à qui elle va le faire. Donc il est juste facile, comme s’il voulait juste être heureux et sourire toute la journée. Et donc là ce sont des types de personnalité très différents, et j’aime ça.”