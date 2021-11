Mindy Kaling profite de Thanksgiving avec une photo ultra-rare d’enfants lors d’une sortie à la plage : « Ce dont je suis reconnaissant »

Les gros titres des médias le 26 novembre

Dans les médias aujourd’hui, le Washington Post est critiqué pour un tweet disant que le massacre de Waukesha a été « causé par un SUV », les employés du New York Times poussent au boycott de son service Wirecutter pendant les vacances, et Seth Rogen devient viral pour avoir ignoré les cambriolages de voitures à LA

Mindy Kaling donne au monde un aperçu d’une partie de la vie qu’elle garde habituellement près du gilet.

Le jour de Thanksgiving, l’actrice-productrice, 42 ans, a partagé sur Instagram une photo rare de sa fille, Katherine Swati, 3 ans, et de son fils Spencer Avu, 1 ans, alors que l’aîné des enfants poussait son petit frère dans une poussette lors d’une sortie à la plage au coucher du soleil.

« Ce dont je suis reconnaissante cette année », a-t-elle légendé le cliché tranquille. « Joyeux Thanksgiving à tous. »

La star de « Mindy Project » a discrètement accueilli son fils le 3 septembre 2020, mais n’a révélé sa nouvelle arrivée que plus d’un mois plus tard lors d’une apparition dans « The Late Show With Stephen Colbert » début octobre de l’année dernière.

MINDY KALING CÉLÈBRE UN ANNIVERSAIRE «TRÈS SPÉCIAL» AVEC UNE RARE PHOTO DE SA FILLE KATHERINE

Mindy Kaling a révélé qu’elle avait accueilli son fils, Spencer, lors d’une apparition en octobre 2020 dans « The Late Show With Stephen Colbert ». (Scott Kowalchyk/CBS)

« Je dis ça pour la première fois. C’est tellement étrange », a-t-elle déclaré à l’époque. « C’est une nouvelle pour beaucoup de gens. C’est vrai. »

Kaling a donné naissance à sa fille Katherine fin 2017. Elle n’a pas encore révélé la paternité de l’un ou l’autre des enfants.

‘THE OFFICE’ ALUM MINDY KALING AFFIRME QU’ELLE A ETE ‘EMBARQUEE PAR LA DIVERSITE’ POUR HIT SHOW: J’AI ETE ‘EMBARRASSEE PAR ELLE’

Elle a expliqué la décision dans une interview en 2019 avec le magazine Glamour.

« Il est vraiment essentiel dans ma vie qu’il y ait quelque chose que tout le monde ne sache pas », a-t-elle déclaré. « C’est une limite, mais c’est une très petite limite. Tout le reste, je n’ai vraiment aucun problème à partager. »

Mindy Kaling assiste au gala des 10 ans Baby2Baby présenté par Paul Mitchell le 13 novembre 2021 à West Hollywood, Californie. (Photo de Stefanie Keenan)

Kaling a ajouté: « Elle a juste moi. Je sais qu’à un moment donné, je devrai faire moins, parce que ce n’est pas comme s’il y avait un père à la maison qui prenait une partie du mou. »

MINDY KALING PARTAGE UN MESSAGE POSITIF POUR LE CORPS TOUT EN PORTANT UN BIKINI

« Je pense que c’est une autre raison pour laquelle je travaille si dur; parce que je sais que quand elle vieillira un peu, je veux pouvoir passer plus de temps avec elle. »

La star de « Late Night » a longtemps hésité à révéler la paternité de Katherine et a présenté une raison sincère de son secret.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« Mon sentiment est que jusqu’à ce que j’en parle à ma fille, je n’en parlerai à personne d’autre », a-t-elle déclaré dans une interview en 2019 avec le New York Times Magazine.