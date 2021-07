Mindy Kaling répond aux critiques concernant son rôle de personnage de “Scooby Doo”

La star d’Office Mindy Kaling s’est arrêtée à Late Night avec Seth Meyers pour discuter de ses nouveaux projets, y compris la deuxième saison de Never Have I Ever de Netflix et son rôle dans Monsters At Work, et elle a également parlé du contrecoup auquel elle a été confrontée lors de l’annonce. qu’elle exprimerait le personnage emblématique de Scooby-Doo Velma dans une nouvelle série animée HBO Max, Velma.

“Les gens n’étaient pas contents. Il y avait beaucoup de tweets” donc pas Velma “. Tout d’abord, je ne savais pas qu’elle suscitait des réactions aussi fortes, dans les deux sens”, a déclaré Kaling à Meyers. “C’est un personnage si génial, elle est si intelligente. Et je ne pouvais tout simplement pas comprendre comment les gens ne pouvaient pas imaginer qu’une fille vraiment intelligente et ringard avec une vue terrible et qui aimait résoudre des mystères ne pouvait pas être indienne.”

“Comme, il y a des nerds indiens. Cela ne devrait pas être une surprise pour les gens”, a poursuivi Kaling. “Cela m’a vraiment fait penser:” D’accord, nous devons être très prudents avec ce personnage “, ce que nous serons parce que nous l’aimons vraiment et qu’elle va vivre de grandes aventures.”

En février, lorsque le projet a été annoncé, Kaling avait le parfait retour en arrière pour un fan qui n’aimait pas cette nouvelle, soulignant que le GIF partagé par l’utilisateur provenait d’un épisode d’Office qu’elle avait écrit. Après que la page Discussing Film ait partagé la nouvelle, quelqu’un a répondu avec juste un GIF de Michael Scott (Steve Carell) criant: “Non!” dans un épisode de The Office. “J’ai écrit l’épisode de The Office dont provient ce GIF”, a écrit Kaling. La scène était dans l’épisode de la saison 5 “Frame Toby”. La personne qui a tweeté le GIF a ensuite supprimé le tweet.

Velma partagera l’histoire d’origine du “cerveau méconnu et sous-estimé” du gang Mystery Machine, note The Hollywood Reporter. Le spectacle est décrit comme une “tournée originale et humoristique qui dévoile le passé complexe et coloré de l’un des résolveurs de mystères les plus aimés d’Amérique”. Kaling sera également producteur exécutif de la série.

Velma sera produite par Kaling avec son collaborateur fréquent Charlie Grandy, et Howard Klein et Sam Register of 3 Arts. C’est l’un des trois nouveaux projets d’animation annoncés par HBO Max en février. Phil Lord, Chris Miller, Bill Lawrence et Erica Rivinoja travaillent sur une reprise de Clone High, initialement diffusé sur MTV en 2002 et 2003. Fired on Mars est une comédie sur le lieu de travail basée sur un court métrage d’animation de Nate Sherman et Nick Voley. sur le campus martien d’une entreprise technologique. La star de Saturday Night Live, Pete Davidson, dirigera la distribution des voix et est producteur exécutif.

“C’est un immense privilège de s’appuyer sur l’héritage de plus de 100 ans de” dessins animés “de cette société”, a déclaré Suzanna Makkos, vice-présidente exécutive de la comédie et de l’animation pour adultes de HBO Max, dans un communiqué. “Nous pouvons tracer une ligne droite entre nos centaines d’heures d’enfance passées à regarder Bugs déjouer Elmer jusqu’à la liste actuelle de projets d’animation pour adultes que nous construisons ici à HBO Max et nous pensons que les fans seront d’accord. Nous sommes fiers de présenter ce groupe distinctif de séries d’un large éventail de créateurs divers qui constitueront une destination de premier plan pour les amateurs d’animation du monde entier.”