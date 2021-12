Mindy Kaling révèle de manière hilarante un « problème » avec de gros petits mensonges

Bientôt : Big Little Housewives ?

Mindy Kaling s’est rendu sur Twitter le 21 décembre pour révéler ce qui pourrait être le meilleur pitch de redémarrage TV de l’histoire. « Le problème avec les gros petits mensonges, c’est que ça n’aurait pas dû être une série, ça aurait dû être une franchise comme les femmes au foyer où maintenant vous suivez différents groupes de mamans chaudes dysfonctionnelles partout aux États-Unis. »

Big Little Lies de HBO – qui a joué Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Laura dern, Zoé Kravitz et Shailene Woodley—A couru pendant seulement deux saisons, laissant de nombreux fans en redemander. L’idée de Mindy assurerait une rotation sans fin du drame, et nous y sommes, d’autant plus que la star d’Office sait une chose ou deux sur la création d’émissions à succès. Son palmarès de production comprend The Mindy Project, Never Have I Ever et son dernier projet, The Sex Lives of College Girls.

Ses dernières stars de l’émission HBO Max Pauline Chalamet, Amrit Kaur, Renée Rapp et Alyah Chanelle Scott en tant qu’étudiants de première année à l’université, et il semble que les quatre jeunes femmes qui jouent dans la série se connecteraient probablement au mash-up Lies-Housewives de Mindy.