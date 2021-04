Miné et sous-évalué: Pierre Gasly doit trouver une issue de secours

Avec Red Bull et Helmut Marko ayant apparemment rancune contre lui, Pierre Gasly doit baisser la tête et trouver une issue de secours.

Dès qu’il a commencé à se débattre après avoir été promu en 2019, il n’a jamais semblé que le Français avait le plein soutien et le soutien de Red Bull.

Cela est très évident dans la deuxième saison de Drive to Survive, l’émission qui offre un regard inégalé dans les coulisses de la Formule 1.

Tout au long, Marko et Christian Horner font un certain nombre de commentaires durs, comme à Montréal lorsqu’ils plaisantent en disant qu’ils pourraient tous les deux aller plus vite que lui.

Gasly a été, bien sûr, finalement abandonné après seulement 12 courses, et récemment a donné sa version de l’histoire concernant son temps avec l’équipe.

«À partir du moment où j’ai commis ma première erreur en voiture, j’ai eu l’impression que les gens là-bas ont lentement commencé à se retourner contre moi. J’avais eu un accident lors des essais hivernaux et à partir de ce moment-là, la saison n’a jamais vraiment commencé.

«La voiture n’était pas parfaite et je faisais de mon mieux pour essayer de m’améliorer et d’apprendre chaque semaine. Mais voici ce que je vais en dire – ce fut une période difficile pour moi chez Red Bull parce que je n’avais pas l’impression d’être vraiment soutenue et traitée de la même manière que les autres. Et pour moi, c’est quelque chose que je ne peux tout simplement pas accepter.

«Je travaillais mon cul tous les jours, essayant d’obtenir des résultats pour l’équipe, mais je n’avais pas tous les outils dont j’avais besoin pour réussir. J’essayais de proposer des solutions, mais ma voix n’était pas entendue, ou il faudrait des semaines pour voir des changements. »

Il a été renvoyé à Toro Rosso, maintenant connu sous le nom d’AlphaTauri, et a été l’un des meilleurs pilotes sur la grille depuis, remportant deux podiums – dont une victoire – et marquant des points dans 15 courses sur 26.

Malgré cela, Red Bull l’a rarement félicité pour ses performances et a refusé même d’envisager de lui donner une deuxième chance cette année, choisissant de regarder en dehors de leur programme et de signer à la place Sergio Perez.

Juste un tour en 2021, un tel comportement peut déjà être revu. Après la superbe performance de qualification de Gasly lors de l’ouverture de la saison au cours de laquelle il a pris la 5ème place, tout ce que Marko avait à dire était que Max Verstappen aurait été plus rapide.

« Je dirais que Max aurait définitivement gagné deux ou trois dixièmes en qualifications », a-t-il déclaré dans une interview vidéo avec Formel1.de et Motorsport.com.

« [He would have done] le temps de Gasly moins deux dixièmes et demi.

Que ce soit pour des raisons politiques ou personnelles, Marko et ses collègues ne lui accordent pas le crédit et le traitement qu’il mérite.

Cela pourrait le démoraliser, cela pourrait lui donner envie de les convaincre, mais plutôt que de le laisser l’atteindre, il doit laisser sa conduite parler et, pour son bien, s’intégrer dans une équipe qui le fait.

D’une part, prendre le dessus sur le nouveau golden boy de l’Autrichien et son nouveau coéquipier, Yuki Tsunoda, serait sans aucun doute extrêmement satisfaisant pour lui.

Une incitation encore plus grande pour lui à performer sera le fait qu’une bonne année pourrait l’amener à trouver une place de choix en dehors de ce qui, pour lui, est un environnement Red Bull toxique.

Après tout, un joueur de 25 ans qui a bien conduit pendant deux ans et qui a montré qu’il pouvait diriger une équipe est un attribut très attrayant pour beaucoup d’équipes.

Avec lui aussi français et leur pilote actuel de près de 40 ans, c’est peut-être le cas pour Alpin plus que toute autre tenue.

Il vient peut-être juste de rejoindre, mais Fernando Alonso ne sera sûrement là que pendant trois ans au maximum, donc l’équipe doit vraiment commencer à se préparer à la vie après lui.

Ils ont déjà un jeune pilote français dans leurs rangs sous la forme d’Esteban Ocon, mais il a à peine mis le feu au monde depuis son arrivée, et Alain Prost a déjà commencé à faire pression sur lui.

«Il ne faut pas oublier que c’est toujours le couple de pilotes qui fait progresser une équipe», a déclaré le joueur de 66 ans, conseiller spécial de l’équipe.

«Nous attendons également beaucoup d’Esteban. Il connaît maintenant l’équipe. Nous avons changé les choses pour lui, en particulier son ingénieur de course. Tout a été fait pour le rendre le plus confortable possible. »

Gasly a déjà été fortement lié au siège d’Ocon, et ces liens ne se renforceront que s’il se comporte de nouveau mieux que son compatriote cette saison.

S’il le faisait, il est difficile de voir pourquoi Alpine ne le signerait pas. Il est également français, de quelques mois de plus qu’Ocon et se serait montré un meilleur pilote.

Ce serait le coup idéal pour lui. Il pourrait apprendre beaucoup d’Alonso à court terme, et à long terme, il serait le principal moteur d’un fabricant. Avec de grands changements réglementaires à venir, c’est une bonne position.

Peut-être plus important encore, il serait entouré et géré par des personnes qui le soutiennent pleinement et veulent qu’il réussisse, ce qui, bien que cela puisse également être le cas chez AlphaTauri, ne peut pas être dit pour ceux qui sont plus hauts dans la famille Red Bull.

Même si une place chez Alpine ne s’ouvre pas, il pourrait bien y avoir d’autres options pour lui. Sebastian Vettel pourrait l’appeler un jour après une année difficile avec Aston Martin ou Mercedes pourrait se retrouver avec deux sièges libres… on ne sait jamais.

Quoi qu’il en soit, l’homme d’AlphaTauri a juste besoin de garder la tête baissée et de s’assurer que, si une équipe a besoin d’un pilote, il en fait assez pour faire de lui-même l’un de leurs premiers choix.

Faites cela, et il pourrait bientôt se trouver dans un meilleur endroit, recevoir le traitement dont chaque jeune conducteur a besoin et qu’il mérite sans aucun doute.

Finley Crebolder

