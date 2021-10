Minecraft ajoutera de la boue, des grenouilles et bien plus encore en 2022

Crédit photo : Kotaku / Mojang / Hannah Foslien (.)

Depuis que Minecraft existe, il y a eu de la saleté et de l’eau. Mais encore, pas de boue. Ou des grenouilles. Eh bien, tout changera l’année prochaine lorsque la prochaine grande mise à jour de Minecraft arrivera. Il ajoute des blocs de boue, des grenouilles, des bateaux avec des coffres et de nouveaux marais. Les fans perdent leur merde à cause de tout cela.

Le MinecraftLive de cette année s’est terminé plus tôt dans la journée et comme auparavant, l’événement était rempli d’informations sur les futures mises à jour et contenus de Minecraft. Et tandis que beaucoup de choses ont été annoncées, les grenouilles et la boue sont facilement les choses dont les fans deviennent les plus fous en ce moment. Toute cette excitation, même si aucun de ce contenu ne touchera Minecraft jusqu’en 2022 via la prochaine « Wild Update ».

La boue dans Minecraft fonctionne un peu comme la boue dans la vraie vie. Vous ajoutez de l’eau à la saleté et hop, vous avez de la boue. Les joueurs pourront également trouver de la boue naturelle dans les biomes marécageux. Si vous créez ou trouvez un bloc de boue et que vous le placez dans un endroit sec et au soleil, il finira par se dessécher et devenir de l’argile. Vous pouvez également ajouter du sable et du blé dans le bloc de boue pour créer des briques d’argile, qui peuvent être utilisées pour construire des maisons et des châteaux ou tout ce que vous voulez faire avec de la boue séchée.

Les grenouilles sautent également sur Minecraft l’année prochaine, ainsi que les têtards. Les grenouilles ont fière allure, surtout le bel effet de leur gorge qui se dilate lorsqu’elles coassent. Je suppose que la boue et les grenouilles peuvent facilement être trouvées ensemble. Quel monde !

Il y a eu beaucoup plus d’annonces aujourd’hui pendant l’événement, que vous pouvez lire ici. Mais si vous consultez Twitter, ce sont principalement des gens qui se déchaînent collectivement sur les blocs de boue et les grenouilles. Une grande partie de cela semble être liée à certaines blagues de la communauté tournant autour d’un YouTuber populaire et aussi d’une « critique » (infâme) terrible de Minecraft créée par l’ancien contributeur de Cinemassacre / Angry Video Game Nerd Mike Matei impliquant des « briques brunes ». C’est tout un truc bizarre.

Mais en dehors de tout cela, je pense que la boue est un nouveau matériau de construction parfait à ajouter à Minecraft. On dirait qu’il aurait dû être dans le jeu depuis son lancement. Au lieu de cela, cela a pris environ une décennie. Sur la base de la réaction de la communauté, cela valait la peine d’attendre, ne serait-ce que pour les mèmes.

Et dire qu’hier nous avons aussi reçu Froggy Chair. Vraiment, nous vivons dans un âge d’or où les mèmes de jeux vidéo deviennent réalité.