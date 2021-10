Minecraft arrive enfin au Game Pass sur PC via un nouveau pack

Minecraft est l’un des titres phares de Microsoft, mais curieusement il n’est pas disponible sur Xbox Game Pass pour PC. C’est sur le point de changer, car Mojang a annoncé aujourd’hui à Minecraft Live que Minecraft se dirigeait vers Game Pass sur PC le 2 novembre via un ensemble spécial comprenant les éditions Bedrock et Java de Minecraft.

Non seulement c’est la première fois que Minecraft arrive sur Game Pass sur PC (il est déjà disponible pour Game Pass sur console), mais c’est la première fois que les éditions Bedrock et Java sont regroupées dans un seul lanceur. Bedrock prend en charge le jeu croisé sur PC, console et mobile, bien que les éditions Java et Bedrock ne fonctionnent pas ensemble.

Mojang apporte ce changement en partie pour aider à rationaliser l’expérience utilisateur. Le 2 novembre, les joueurs pourront lancer Minecraft Bedrock et Java à partir du même lanceur. Dans ce cadre, les joueurs devront créer un compte Microsoft, qui offre une meilleure sécurité, a déclaré Mojang.

Le nouveau pack Minecraft PC comprenant Bedrock et Java sera également disponible au détail, tandis que tous ceux qui achètent Bedrock recevront également Java, et vice versa.

Ce n’était qu’une des annonces de Mojang à Minecraft Live aujourd’hui. Le développeur a également annoncé une grande nouvelle mise à jour pour Minecraft appelée The Wild qui sera lancée en 2022. Le studio a également révélé que Cliffs & Caves Part II arriverait cette année, ainsi qu’une mise à jour substantielle de Minecraft Dungeons qui ajoute un nouvel élément de service en direct appelé Seasonal Aventures.

