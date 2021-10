Minecraft arrive sur Game Pass PC dans un pack comprenant à la fois les éditions Java et Bedrock

Minecraft arrive sur Game Pass pour PC le 2 novembre sous forme de bundle.

Le jeu est déjà disponible via Game Pass pour Xbox et ce depuis un certain temps, mais c’est la première fois qu’il est mis à disposition sur le service pour PC.

Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage. Gérer les paramètres des cookies

L’ensemble s’appelle Minecraft: PC Bundle et comprend à la fois les éditions Java et Bedrock du jeu.

Le jeu croisé sera également activé sur Windows 10, Windows 11 et les consoles, et vous pourrez basculer entre les différentes éditions à partir du lanceur Minecraft unifié.

La nouvelle a été annoncée aujourd’hui lors de Minecon Live.

Minecraft a été initialement publié en 2009, et en mai 2020, plus de 200 millions d’exemplaires du jeu avaient été vendus. L’année dernière, on estimait qu’environ 126 millions de personnes jouaient au jeu chaque mois.