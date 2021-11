Minecraft: Caves & Cliffs Part II Date de sortie révélée

C’EST L’HEURE. Après le tease plus tôt cette semaine, nous nous attendions à voir une date de sortie révélée pour la deuxième partie tant attendue de la mise à jour Caves & Cliffs de Minecraft, et maintenant nous l’avons :

30 novembre.

Dans un blog de développeur publié aujourd’hui, voici ce que l’entreprise avait à dire sur ce à quoi s’attendre :

« La deuxième partie donne aux montagnes et aux grottes que vous connaissez et aimez une cure de jouvence. Une génération de terrain mise à jour, des sommets plus élevés, des systèmes de grottes plus élaborés – même les filons de minerai sont plus gros! »

Cependant, ils mentionnent également certains éléments et fonctionnalités qui ont été reportés, notant qu’ils ne seront pas non plus dans la mise à jour 1.19 Wild, mais mis « en veilleuse » jusqu’à ce qu’ils aient compris comment les ajouter « de la meilleure façon possible manière ».

Voici les éléments qui ne seront pas ajoutés dans la mise à jour 1.18, Caves & Cliffs Part II :

Archéologie Cornes de chèvre

Mais il y a aussi une bonne nouvelle : nous aurons des bougies !

La mise à jour sera disponible sur toutes les consoles, à travers Bedrock Edition et Java Edition, simultanément le 30 novembre, gratuitement.

Que pensez-vous de la sortie de Caves & Cliffs Part II ? Êtes-vous déçu du retrait de l’archéologie ou enthousiasmé par la nouvelle génération mondiale ? Faites le nous savoir dans les commentaires!