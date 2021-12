Minecraft célèbre le lancement de la campagne Halo Infinite avec huit nouveaux skins

Image : Xbox/Mojang

Halo infini – l’une des sorties de jeux vidéo les plus attendues de 2021 – a obtenu sa mise à jour de campagne cette semaine, et pour célébrer, Mojang et 343 Industries se sont associés à 4J Studios pour mettre à jour le pack de mash-up Halo existant dans Minecraft.

Il contient huit nouveaux skins – portant le nombre total de skins dans ce pack à 56. Et si vous n’avez pas déjà ce pack de mash-up, il est livré avec de nouvelles textures, de la musique Halo classique et un monde Halo rempli de » moments » à explorer. Cela vous coûtera 990 Minecoins et est disponible sur le marché en jeu.

« Célébrez avec style avec une variété de nouveaux skins ! Ceux-ci incluent le commandant Laurette Agryna, le chef de guerre Escharum, le maître des lames Jega ‘Rdomnai, le pilote du Pelican Echo-216, un Spartan vêtu de YOROI, et non pas un mais trois Master Chiefs ! Le personnage est si emblématique qu’il était impossible de choisir une seule itération, alors choisissez parmi trois variantes mettant en valeur ses nombreuses aventures. »

Il y a du contenu supplémentaire dans le vestiaire, y compris une chemise de surintendant gratuite. Et pour couronner le tout, des émoticônes thématiques ont également été ajoutées.

Images : Xbox / Mojang

Vous pouvez en savoir plus sur la version Switch de Minecraft dans notre revue Nintendo Life, et pour en savoir plus sur Halo Infinite, assurez-vous de consulter notre site sœur. Xbox pure.