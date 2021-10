Minecraft Cliffs & Caves Part 2 à venir cette année

La plus grande mise à jour de Minecraft, Cliffs & Caves, était si importante que Mojang a décidé de la scinder en deux. La deuxième partie de l’extension, qui, selon les développeurs, donne au jeu l’impression d’être Minecraft 2.0, sortira fin 2021, a déclaré Mojang à Minecraft Live aujourd’hui.

La partie II ajoute un nouveau système de génération de mondes qui permet des mondes plus grands que dans Minecraft à la vanille. Le monde a une limite supérieure augmentée, donc en substance, tout peut avoir une portée plus grande. N’importe lequel de vos mondes précédemment créés sera « mélangé » dans Cliffs & Caves Part II, tirant parti du nouveau système de génération de monde. Ou vous pouvez continuer à jouer sur vos mondes standard. Mais Mojang dit que l’idée est que, lorsque vous serez prêt à passer au nouveau système de génération mondiale, votre contenu évoluera avec vous.

Les joueurs peuvent également s’attendre à visiter de nouveaux endroits comme des grottes supplémentaires, tandis que la taille des veines de minerai a été augmentée.

« Escalez de plus grandes montagnes, déterrez des grottes élaborées et exploitez de grandes veines de minerai. Découvrez des biomes de grottes luxuriantes et de grottes de ruissellement. Repoussez les limites avec l’augmentation de la hauteur du monde et traversez le terrain mis à jour. Éclairez votre monde avec des bougies, puis collez-en une dans un gâteau à célébrez le fait de devenir un spéléologue averti et un maître alpiniste », a déclaré Mojang à propos de la nouvelle mise à jour.

Cliffs & Caves Part 1 est sorti en juin en tant que mise à jour gratuite de Minecraft.

Minecraft Live a également apporté des informations sur l’édition PC de Minecraft à venir sur Game Pass et une nouvelle extension pour Minecraft appelée The Wild en 2022. Minecraft Dungeons, quant à lui, reçoit un nouvel élément de service en direct sous la forme d’aventures saisonnières.

