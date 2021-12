Minecraft compte désormais plus de 1 000 milliards de vues sur YouTube

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Minecraft existe depuis plus d’une décennie maintenant et il est toujours incroyablement populaire. Alors, à quel point est-il « populaire » ? YouTube a annoncé que les vidéos Minecraft ont maintenant accumulé un total combiné de plus d’un billion de vues – oui, plus d’un billion de vues.

Il est honnêtement difficile d’imaginer que de nombreuses personnes visionnent du contenu Minecraft au fil des ans, mais nous y sommes. Cela en fait le jeu vidéo le plus regardé sur la plateforme. Pour célébrer, le logo de YouTube contient actuellement une petite animation Minecraft, et il a également mis en place une page spéciale présentant une gamme de différentes histoires de la communauté Minecraft. Il y a aussi une vidéo sympa pour l’accompagner.

@YouTube – « célébrer 1 000 000 000 000 de vues de vidéos @Minecraft, merci à vous et à tous les créateurs qui ont construit cet endroit spécial sur YouTube »

Avez-vous contribué aux vues de Minecraft sur YouTube au fil des ans ? Que pensez-vous de cette étape folle? Dites-nous ci-dessous.