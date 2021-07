Minecraft Dungeons: Echoing Void DLC arrive la semaine prochaine

Mettre à jour [Sat 24th Jul, 2021 19:05 BST]: Journal des développeurs du prochain DLC « Echoing Void » pour Donjons Minecraft a maintenant été libéré. Cette prochaine mise à jour de contenu marquera la fin du récit d’Arch-Illager et sera également publiée avec une mise à jour gratuite supplémentaire à la même date (28 juillet).

Article original [Tue 13th Jul, 2021 02:30 BST]: Mojang a annoncé une toute nouvelle extension DLC pour son hack & slash Donjons Minecraft. Il s’intitule “Echoing Void” et arrivera sur toutes les plateformes, y compris la Nintendo Switch, le 28 juillet.

Dans ce nouveau DLC, vous affronterez de “nouveaux ennemis audacieux”, collecterez encore plus d’équipement légendaire, vous frayerez un chemin à travers un tas de missions difficiles et mettrez un terme aux menaces indicibles qui se cachent dans la même dimension qu’Endermen.

Héros! L’heure est tardive, la menace est réelle, la Fin est proche ! Le DLC Echoing Void se téléporte dans les donjons le 28 juillet – avec l’édition ultime du jeu des six DLC ! En savoir plus alors que l’histoire atteint sa conclusion dimensionnelle finale: https://t.co/4F0J9tGH6I ↢ pic.twitter.com/zH6oala5YB – Donjons Minecraft (@dungeonsgame) 12 juillet 2021

En plus de ce DLC, une mise à jour de contenu gratuite sera également publiée en parallèle. Cela comprend une poignée d’enchantements puissants et également une nouvelle mission “de type labyrinthe” – Gaunlet of Gales.

“Ce gant est accessible via votre carte de mission et contient des défis qui nécessitent tout, de l’esprit et de la ruse à l’endurance et à la détermination. Je n’ai pas toutes ces compétences, mais je vais quand même tenter le coup!”

Le dernier mais non le moindre est l’annonce d’une édition ultime. Cela sortira également avec Echoing Void et est le meilleur moyen de découvrir les six DLC à un prix inférieur.

Allez-vous découvrir le prochain DLC et la mise à jour gratuite de Minecraft ? Avez-vous attendu quelque chose comme l’Ultimate Edition ? Laissez un commentaire ci-dessous.