Minecraft Dungeons obtient des aventures saisonnières ces vacances

Le hack-and-slash Donjons Minecraft recevra encore plus de nouveau contenu cette saison des fêtes. Lors de l’événement Minecraft Live de cette année, l’équipe de Mojang a annoncé de nouvelles aventures saisonnières.

En tant que joueur, vous progresserez dans un tout nouveau système de progression pour gagner des familiers, des flairs, des emotes et des skins, et à partir de décembre, vous atteindrez de nouveaux sommets dans la première aventure saisonnière – Cloudy Climb.

Héros, l’aventure continue ! Les aventures saisonnières arrivent dans les donjons ! Avancez dans un tout nouveau système de progression pour gagner des familiers, des flairs, des emotes et des skins ! En décembre, atteignez de nouveaux sommets lors de Cloudy Climb – la première aventure saisonnière de Dungeons!#CloudyClimb pic.twitter.com/VsQJXBMcxf – Donjons Minecraft (@dungeonsgame) 16 octobre 2021

Cela ne s’arrête pas là non plus – en plus de cela, Mojang et Double Eleven ont annoncé un nouveau défi ‘Tower’ – qui est un nouveau défi gratuit. Voici un peu plus d’informations, gracieuseté de notre blog Minecraft Live :

« Il y a un nouveau PNJ appelé le Gardien de la Tour, qui vous guidera à travers la tour générée de manière procédurale. Toutes les deux semaines, la Tour se régénère !

« La Tour est une aventure solo gratuite que vous pouvez voir depuis le camp – elle compte 30 étages différents de PNJ, de boss et de monstres, et vous commencerez avec un personnage totalement vierge à chaque fois. »

Et ce n’est pas tout, nous apportons également la mystérieuse tour aux donjons. Testez-vous dans cette nouvelle aventure et défi ultime – atteindrez-vous le sommet ? https://t.co/wzeRDGijwn ↢ pic.twitter.com/71GFHqnBjp – Donjons Minecraft (@dungeonsgame) 16 octobre 2021

Alors que vous appréciez un autre regard sur le nouveau contenu à venir dans Dungeons, rendons les choses à @Minecraft ! https://t.co/wzeRDGijwn ↢ pic.twitter.com/J83WjglRld – Donjons Minecraft (@dungeonsgame) 16 octobre 2021

Reviendrez-vous dans Minecraft Dungeons pour essayer ce nouveau contenu ? Laissez un commentaire ci-dessous.