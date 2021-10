Minecraft Dungeons obtient des saisons, un pass de combat et plus

Donjon-crawling hack-and-slash Minecraft retombées, Donjons Minecraft, recevra encore plus de nouveau contenu plus tard cette année – avec beaucoup d’autres à ajouter plus tard.

« Héros, l’aventure continue ! » a annoncé le compte Twitter officiel de Minecraft Dungeons lors du Minecon Live de cette année. « Les aventures saisonnières arrivent dans les donjons ! Avancez dans un tout nouveau système de progression pour gagner des familiers, des flairs, des emotes et des skins ! »

Il y aura également une piste Battle Pass gratuite et non payante qui débloquera diverses devises dans le jeu, vous permettant de ramasser divers objets sans avoir à dépenser pour le pass premium. Au moment d’écrire ces lignes, le prix du pass de combat n’a pas été révélé.

Et ce n’est pas tout ! En plus du nouveau Season Pass, Mojang et Double Eleven ont annoncé un nouveau défi « Tower » – un nouveau mode défi gratuit qui vous demandera de battre 30 niveaux remplis de divers PNJ, boss, mobs et plus encore. Toutes les deux semaines, la tour changera et de nouveaux défis deviendront disponibles. Vous pouvez également améliorer votre passe de combat en jouant à ce mode.

La première saison, The Cloudy Climb, débarque en décembre de cette année et Mojang a promis qu’il y aurait « beaucoup plus à venir » pour le titre à l’avenir également.

Minecraft Dungeons a été lancé pour PC, Switch, PS4, Xbox One en mai 2020 – avant de venir sur Xbox Series X/S – et s’est vendu à ce jour à plus de 10 millions d’exemplaires. Le robot de donjon est également sur le point d’avoir sa propre borne d’arcade à un moment donné.

La nouvelle a été annoncée au cours du week-end lors de Minecon Live, où nous avons également appris que Minecraft arrive sur Game Pass PC dans un ensemble comprenant à la fois les éditions Java et Bedrock, et que le jeu croisé sera activé sur Windows 10, Windows 11, et consoles.