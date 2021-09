Minecraft Home Building Guide – 5 conseils pour faire de votre maison une maison

Minecraft peut être un peu intimidant – un monde sans fin et généré de manière procédurale où des creepers attendent à chaque coin de rue, et il est facile de se perdre parce que vous ne vous souvenez pas si le biome de la taïga dans lequel vous vous êtes perdu est le même que celui que vous aviez été. perdu avant. Une partie du plaisir de Minecraft, cependant, consiste à transformer cet espace vide et froid en votre lieu – un endroit mémorable et chaleureux. Ci-dessous, nous détaillons cinq conseils essentiels pour vous aider à établir une maison dans Minecraft.

Prenez votre temps pour trouver un endroit permanent

Il existe des dizaines de biomes dans Minecraft, et chacun a son attrait et sa rareté. L’ouverture des déserts et des plaines est contrebalancée par la rareté relative des matériaux de construction ; la densité luxuriante d’une jungle ou d’une forêt de chênes sombres permet de se perdre facilement, mais vous aurez suffisamment de bois à votre disposition pour construire une ville.

Dans le même temps, si vous attendez de trouver quelque chose comme le biome très rare des Badlands érodés, vous pourriez retenir votre souffle pendant longtemps.

Construire haut et large

Contrairement à la vraie vie, il n’y a pas de taxes foncières ou d’hypothèques dans Minecraft, à moins que vous ne jouiez un rôle sur un serveur vraiment étrange. Vous pouvez construire où vous voulez, et la seule limite à l’espace que vous occupez, c’est vous.

Gardez vos repères en construisant haut. Allez au-dessus de la limite des arbres, plus haut que les montagnes les plus proches. La dernière chose que vous voulez vous dire après avoir passé des heures à construire un endroit est : « Je pensais que ma maison était ici… ». Construire de hautes structures vous permettra de retrouver votre place beaucoup plus facilement une fois que vous serez en train d’explorer.

De même, n’hésitez pas à construire large. Il est facile de vouloir tout mettre dans une pièce pour que tout soit rapproché et facile d’accès, mais comme dans la vraie vie, avoir des espaces dédiés pour différentes choses peut leur donner une signification et garantir que vous ne regardez pas la même chose lieux tout le temps. La variété est le piment de la vie, et ce n’est pas différent ici. Il n’y a aucune raison pour que vous ne puissiez pas avoir un entrepôt de coffres séparé de votre atelier rempli de diverses tables d’artisanat.

Éclairer la place

Alors que la mise à jour 1.18 promet de remanier l’éclairage dans Minecraft de manière assez significative, pour le moment, il n’y a pas trop de lumière. Au début, vous voudrez utiliser des torches, mais au fur et à mesure que vous creuserez, les lanternes aideront à faire en sorte que votre maison ressemble moins à un abri de fortune qu’à un endroit où vous voulez rester.

Avec la version actuelle de Minecraft, vous ne pouvez vraiment pas en faire trop avec l’éclairage. Assurez-vous d’éclairer tous les coins et recoins. Ceci est crucial pour empêcher l’apparition de monstres dans de grands endroits.

L’esthétique compte ! Ne construisez pas de cube !

Cette astuce renvoie à l’idée que vous utiliserez cet endroit pendant longtemps. Ne vous contentez pas de le rendre passablement fonctionnel ; mettre dans le travail de le rendre génial.

Cependant, tout le monde n’a pas la vision d’un architecte. Si votre premier réflexe est de créer un cube à partir de pavés, il est temps de lancer Google, Pinterest (oui, je sais) et YouTube.

Partez d’un thème : cabane épique dans les arbres, château de montagne, château du désert, manoir à ondes de vapeur. Recherchez des exemples concrets dont vous pouvez vous inspirer et essayez de leur donner vie. Si vous voulez un peu plus de conseils, commencez à chercher des tutoriels sur YouTube. Tout ce que vous avez à faire est de taper dans la “maison Minecraft cool” et de commencer à faire défiler des vidéos illimitées, qu’il s’agisse de créer un chemin esthétique ou de créer un toit qui fait plus que repousser les foules.

Plus vous construisez, plus vous apprendrez et plus vous aurez d’idées personnelles. En même temps, ne vous sentez pas redevable à un thème donné. Et n’arrêtez jamais d’expérimenter.

Choisissez les bons matériaux

Cela dit, il y a plus à considérer que l’esthétique ! Choisir les bons matériaux vous aidera à construire une maison plus solide. Par exemple, la saleté est un excellent matériau de départ car elle est abondante et facile à collecter, mais c’est un matériau assez faible qui ne résistera pas à une explosion de plantes grimpantes ; le wiki Minecraft évalue la saleté comme ayant une dureté de 0,5, tandis que les explosions de Creeper ont une puissance de 3.

L’un des matériaux les plus récents à être ajouté à Minecraft, Deepslate, a une dureté de base de 3, tandis que Deepslate “travaillé”, comme les briques Deepslate, a une dureté de 3,5, suffisante pour résister à une explosion comme celle-ci. De plus, une fois que vous commencez à creuser plus profondément dans l’Overworld, Deepslate devient assez abondant.

Le bois est un beau matériau commun qui est assez durable avec une dureté de 1,5, mais il est important de se rappeler qu’il peut prendre feu. Donc, si vous construisez près de la lave ou si vous voulez mettre une poubelle de lave dans votre maison, il est essentiel de s’assurer qu’elle est bien isolée de tout bois dans votre maison, ou vous pourriez voir tout s’enflammer.

